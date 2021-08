El artista Manolo Cano será el autor del cartel de la XII Ruta Quiñones

El bautizo caletero de David Medina Tamayo y Andrés Ramírez

Venimos a lo del bautizo

Nadie nos ha invitao

Pero tengo mucha cara

Y nos habemos colao



¿En la Caleta un bautizo?

Pero si somos ateos

Qué más dará chavá

¡Mientras haiga cachondeo!



No me mires tan raro

Que aquí tol mundo es colao

Que siempre nos encontramos

Los mismos en to los laos



Y no me mires así

Porque a nosotros nos salva

Que para tan insigne evento

Venimos a lo Paco Alba



Qué bonitas instalaciones

Pa disfrutarla despacio

Espacio Fernando Quiñones

Vaya odisea en el espacio



Poesía, teatro, cine

Y yo me apunté a judo

Pero vine yo na más

He hecho Un grupo de auto judo



La llamada de Quiñones

Nos ha cubierto de honores

La voz era mu rara

Yo creo que era Blanca Flores



Si hubiera llamado antes

No te lo digo en broma

Hubiera hecho un romancero

Pero un romancero coma



Nos ha avisado hace un cuarto hora

No no ha dado tiempo a na

Las nociones de bautizo

Las he visto en un tutorial.

(a mi me las chivó Pemán)