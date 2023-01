Serrano Cueto: "El cine que me enamoró de pequeño, hecho con esos grandes equipos, ya no existe"

En los 20 años que separan a Gaditanos en el cine –el primer libro profesional que escribió José Manuel Serrano Cueto– de Gaditanos de cine –la obra que acaba de publicar con Ediciones Mayi el escritor gaditano– una “verdadera explosión” de los mecanismos de producción y realización de una película han cambiado el panorama de tal forma que “este nuevo libro no es una revisión del anterior sino, prácticamente, un libro nuevo”.

Lo dice su autor, escritor pero también cineasta, que el próximo 25 de enero, presenta en el Edificio Constitución 1812 este Gaditanos de cine. Cádiz como plató de rodaje donde no sólo “actualiza” las entrevistas de su primera obra, sino que les suma otro buen número de conversaciones –“la gran mayoría han sido realizadas en persona”– con profesionales gaditanos, o vinculados a Cádiz, que forman parte del sector hoy día.

“El libro es muy nuevo, no tiene nada que ver con el otro, porque ha salido tanta gente en estos 20 años... También he añadido entrevistas que en su momento no pude hacer, como me ocurrió con Pablo Carbonell. Y, bueno, a la gente con la que no he podido cuadrar esta vez pues aparecerán de todas formas en el capítulo de reseñas”, explica Serrano Cueto sobre un libro que como tercera pata tiene “un pequeño apartado, aunque igualmente importante, donde cronológicamente hago una pequeña ficha de las películas que han sido rodadas en la provincia de Cádiz, desde La España trágica, cuyo rodaje llegó a Jerez en 1918, hasta la reciente El amor de Andrea, grabada en Cádiz a final de este pasado año”, enmarca el arco fílmico donde no se le han podido olvidar grandes producciones como El imperio del sol, Night & Day, Muere otro día, Cuba...

Películas que se reseñarán "con la información principal del rodaje" y que completarán el grueso de la obra que se sustenta, “principalmente”, en las entrevistas realizadas por el director del corto documental nominado al Goya Contra el tiempo.

“Estoy muy contento con el resultado pero, sobre todo, muy satisfecho con el proceso, porque en estos dos últimos años me he divertido mucho haciendo las entrevistas y retomando el contacto con el mundo del cine”, confiesa el autor que en las “300 páginas” de Gaditanos de cine refleja sus conversaciones con “Pablo Carbonell, Ana Álvarez, Diego Arjona, Ruth Gabriel, Alexis Morante, Manuel Morón, Ángel Gómez Hernández, Ángel Gómez Rivero, Álex O’Dogherty, Paco Periñán, Víctor Clavijo, Ángeles Reiné, Joaquín Perles, Javier Ruibal, El Selu, Nacho Sacaluga, Manolo Solo, José Troncoso, Ana López Segovia...”, enumera el escritor que reconoce que se ha quedado con las ganas de “Juan Miguel del Castillo, Riki Rivera, Julián Villagrán o Álvaro Morte” con los que “la ocasión no se dio” por diferentes motivos. Con todo, sus trayectorias, entre otras, están recogidas en el apartado de reseñas que también solidifica este libro.

“Pero en general ha sido bastante fácil tener acceso a la gente. No ha sido lo mismo que hace 20 años cuando contacté para hacer un primer libro y sin haber hecho nada antes”, reconoce el gaditano que tiene ya en su haber más de una docena de libros de cine, amén de sus exitosos Cádiz Oculto.

“Lo que espero es que no se me hayan ido muchos nombres porque pienso que es algo bonito ser de Cádiz o haber hecho algo en Cádiz de cine y que haya alguien que se acuerde y lo reseñe o te reseñe en un libro. Así que espero que no haya muchos despistes y, si los hay, poder subsanarlos en una, ojalá, segunda edición”, ríe Serrano Cueto que no sólo se ha centrado en glosar a directores, actores o guionistas.

“Tenemos de todo, desde puestos técnicos como ayudantes de producción o directores de fotografía, a críticos de cine, exhibidores, distribuidores...”, detalla el autor de De monstruos y hombres. Los reyes del terror de la Universal que suma como otro de los atractivos de su obra “el rescate de las entrevistas realizadas con personalidades ya fallecidas como Julio Diamante, Antonio Pica y José Moreno”, entre otros; “además de otras con profesionales muy vinculadas a Cádiz como la actriz Elena Anaya, a la que conozco desde hace muchos años porque empezamos juntos en un curso de teatro aquí en la ciudad”, rememora.

Además, el propio José Manuel Serrano Cueto aparece entrevistado en su libro. “No me entrevisto a mí mismo, no, sino que un buen amigo, experto en Historia del cine, Juan Andrés Pedrero Santos, pues se ha encargado de la tarea porque, bueno, la propia editora también decía que si es un libro sobre gaditanos que hacen cine pues que yo tenía que aparecer”, argumenta discreto el escritor que “previsiblemente” para este otoño estrene su próximo trabajo, Osario norte, un documental que indaga en la figura del actor Jorge Rigaud, conocido en los 60 por su papel de San Valentín en la popular película El día de los enamorados.

“De hecho, hace unos días vi lo que posiblemente será el corte final y es bastante emocionante, porque la historia de este hombre es que lo era”, se congratula el director que ha podido sacar adelante este proyecto, “que arrastro, con Pedro Casablanc ya en el plan, desde hace 9 años”, con la producción del sello JRivera.eu.

Y es que, como reflexiona Serrano Cueto, aunque estemos viviendo “una auténtica explosión” en las últimas dos décadas, “los tiempos siguen siendo lentos en el cine”. “Tú quieres hacer un corto y lo haces con tus colegas, sólo te hace falta un móvil con cámara que grabe en 4k, que los hay. El problema es la distribución, que no se pierda entre todo lo que hay y sólo se estrene en el cine de tu pueblo. Yo eso lo veo, año tras año, cuando tengo que votar en los Goya, porque a los Goya optan infinidad de películas aunque luego sólo suenen las cuatro o cinco candidatas”, lamenta el realizador que confiesa que “nunca” hará cine (ficción) porque “el cine que me enamoró de pequeño, el que se hacía con esas grandes cámaras, con esos grandes equipos, ya no existe. Hasta en lo que conocemos por una gran producción ya no se rueda de esa manera, sino que se rueda en digital”.

Su previsión para los Goya

Como miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, el gaditano José Manuel Serrano Cueto vota cada año en los Premios Goya, los galardones cinematográficos más importantes de nuestro país.

"Yo soy muy malo para esto de hacer quinielas así que te digo la película que más me ha gustado de este año, que es As Bestas. Es a la que he votado y para mí es la mejor pero también las mujeres vienen pisando fuerte y creo que películas muy buenas como Cinco lobitos o Alcarràs están compitiendo seriamente con As Bestas, veremos a ver qué pasa", confiesa sobre sus cintas predilectas.

El cierre la Casa del Terror y lo Fantástico

"Fue una decisión dura aunque hoy estoy muy contento". Con esta frase José Manuel Serrano Cueto resume el fin de una de las aventuras "más bonitas" de su vida pero que más le ha agotado la energía, la de la apertura de la Casa del Terror y lo Fantástico, que cerró sus puertas al término de este verano después de algo más de 3 años en funcionamiento.

"Si todo hubiera ido como los primeros seis meses sin pandemia... Ahí yo veía que iba a tener futuro porque fueron muy buenos", reflexiona sobre la trayectoria de este centro de interpretación de los misterios y leyendas de Cádiz que "realmente siempre" tuvo buenos estíos. "También el primer invierno estuvo muy bien con las visitas de los institutos que tenían ocupadas prácticamente todas las mañanas, y grupo de mayores también".

"De hecho -confiesa Serrano Cueto- la cosa iba tan bien que mi idea era ir ampliándolo pero llegó la pandemia y ya ni turistas, ni institutos, ni nada", lamenta el que fue el creador y gerente de esta iniciativa que vivió un punto de inflexión en la Navidad de 2021. "Veníamos de un verano bueno, pero es que también el otoño, con Halloween salió bastante bien así que me vine arriba y pensé que la Navidad iba a ser muy buena pero llegó el Omicron y nos destrozó. Yo me gasté un dineral en cosas para la tienda y me lo comí prácticamente todo", reconoce el escritor y cineasta que señala que "a partir de ahí todo fue cuesta abajo".

"Pasé por una etapa realmente mala, estaba muy agobiado, mucho, y no podía seguir así. Decidí continuar para cerrar después de verano para recuperar algo y dejar pagado todo. Y lo conseguí y ahora estoy muy relajado, retomando muchas cosas que durante este tiempo las tenía paradas porque toda mi energía estaba puesta en ese museo del terror", cuenta con un regusto agridulce Serrano Cueto que baja la mirada, la vuelve a subir y nos regala con esfuerzo una media sonrisa: "Yo lo he intentado, era una cosa que quería hacer, lo hice, pero sí te digo que se me han quitado las ganas de abrir nada".