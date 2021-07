El Kanka: "Somo más independientes que una liebre"

–Echando un ojo a sus redes, a su web, no es nada extraño ver muchas de las fechas atravesadas por el ‘sold out’. Es bonito eso, pandemia mediante y todo, ¿no?

–Ya ves, da mucha alegría. Mi caso, además, es muy especial porque como sabéis somos más independientes que una liebre. No soy un caso de éxito inmediato o viral, simplemente llevamos muchos años. Desde que cantábamos para 20 personas, y dormíamos en los sofás de los colegas, hasta ahora ha llovido muchísimo, han tenido que pasar muchísimas cosas, hacer muchos conciertos y escribir muchas canciones. No tenemos el respaldo de una discográfica grande detrás y que el año pasado, con la que estaba cayendo, nos marcáramos 40 bolos... Imagina, se siente uno muy querido. Así que tenemos una sensación de que nos lo hemos currado y eso siempre da un puntito de orgullo extra.

–¿Tiene un precio la independencia?

–Sí, supongo que llegas a menos sitios, pero es que depende de lo que uno busque. Yo nunca he buscado que me conozcan hasta en la sopa, al contrario, eso me da un poco de miedo. A ver, que yo tengo mi ego de artista que quiere que su obra llegue a cuanta más gente, mejor, pero sí que te confieso que me daría miedo ser de esos artistas que no pueden salir a la calle. Tomarme un café en Cádiz tranquilamente, y sí alguien me conoce, pero no es agobiante para nada. A mí me gusta este punto de que puedo vivir dignamente de esta profesión tan bonita. No es que me conforme, es que no quiero más.

–Ea, ya ha mentado usted la ciudad y me salió el legendario chovinismo gaditano, así que me va a tener que decir lo bonito que es Cádiz y lo contento que está de tocar en Chiclana y en la capital.

–No me cuesta nada hablar bien de Cádiz. En realidad es que son unos códigos muy parecidos a los que tengo yo. El acento, la forma de vivir y hay unos códigos que compartimos la gente del sur, y sin chovinismo, ¿eh?, que hay gente muy hija de puta en el sur también. Además está el Carnaval, sólo por todo lo que me une al Carnaval ya tengo algo muy especial con Cádiz. Me encanta y me consta que en varios popurrís se han utilizado algunas melodías mías, que tengo muchos seguidores entre la gente que va al Concurso y de los que salen en la calle y yo soy fan de ellos. De hecho, tengo un tema con la comparsa de Antonio Martínez Ares y soy amigo del Selu y, bueno, participé en el pregón de David Palomar, que me lo pasé de lujo.

Mi palabra favorita PAMPLINA: Como apoyo a la candidatura de Cádiz como sede del X Congreso Internacional de la Lengua Española, algunos artistas han querido sumarse aportando también su palabra favorita de nuestro idioma. El Kanka no se lo piensa mucho: “¡Pamplina! Esa palabra me gusta mucho”. “Te digo pamplina porque me gusta mucho la sonoridad de la palabra y, luego, el significado. Como sabes, yo soy prácticamente un payaso (ríe) Me encanta el humor, la tontería cotidiana, las pamplinas, que creo que deberían de reivindicarse siempre. Ahí está la alegría de vivir”, sostiene.

–¿Le haría ilusión ser pregonero?

–(Ríe)¡Muchísima! Jorge Drexler, que fue pregonero, está ahí como iniciando una campaña y todo que me hace mucha gracia. Siempre me dice, cuando tú seas pregonero... Y yo le contesto que no venda la piel del oso antes de cazarlo (ríe) Pero sí, de verdad, me haría mucha ilusión y me daría un poco de pavorcito porque no veas el nivel cada año...

–’Payaso. El rescate’, titula la gira, ¿a quién viene a rescatar?

–Sobre todo, rescato una gira que no se pudo hacer con la pandemia pero, indirectamente, creo que al equipo, a nosotros mismos. De los conciertos que hemos hecho hasta ahora creo que con el equipo entero sólo hemos podido hacer tres o cuatro, el resto han sido a guitarra y voz y, de la gira que íbamos hacer que se llamaba Payaso el año anterior no pudimos hacer ni un concierto. El repertorio no es el mismo del todo, le hemos dado una vueltecita, pero básicamente era la gira que íbamos a hacer a principios de 2020 que por fin la vamos a poder hacer con todo el equipo, 6 personas en el escenario y otras 6 personas de técnicos.

–Se ha pasado mal, entiendo, en buena parte los técnicos...

–Por supuesto. Para nosotros hacer estos conciertos fue complicado, reinventarnos, hacerlos con todas las incertidumbres, pero lo han tenido más difícil gente como los técnicos de luces, por ejemplo. Nosotros de todas formas hicimos un operativo paliativo con los músicos, hicimos una ayudita modesta para no dejarlos tirados del todo, pero, joder, eso es no es nada... Este año con la cosa más controlada, nuestro rollo ha sido hacer prácticamente todos los conciertos con todo el equipo. Apretándonos un poquito el caché pero, coño, para volver a darle vidilla al sector musical.

–¿Añade al repertorio los temas que hizo en el confinamiento?

–Sí, según el concierto canto una o dos de las que he lanzado en el confinamiento, que me parece que tienen sentido porque, bueno, una habla de la amistad y una que le hice a mi padre. Y mi sensación es que la gente las está recibiendo guay.

–No sé si le apetece hablar de su padre (lo perdió hace muy poco)...

–Sí... Mi padre era un gran personaje de la vida y yo le tengo que agradecer muchas cosas, Además de darme la vida, pues que me haya dado, sin él querer, porque tenía un oído enfrente del otro, el gusto por el amor a la canción latinoamericana, un amor que he heredado de él y que creo que tiene que ver con la música que hago. Y además siempre le tendré que agradecer que pese a que no vio nada claro al principio que yo dejara todo para dedicarme a la música, siempre me apoyó. Eso no lo hace todo el mundo, ¿sabes?

–La zamba a tu padre y el resto de temas de ese 2020, ¿irán en el nuevo disco?

–No, no. Afortunadamente tengo muchísimos temas nuevos, de hecho, estoy un poco agobiado porque tengo que elegir un repertorio y me va a costar y me va a dar pena dejar algunas fuera. Y esas canciones que me dices, aunque se puedan seguir cantando, no tiene mucho sentido meterlas en un disco.

–¿Se puede contar algo de ese disco?

–Pues poco. Bueno, siempre habíamos dicho que empezaríamos a grabar en septiembre pero ahora hemos decidido seguir con la gira, que están saliendo cositas y vamos a aprovechar bien el año, y el disco lo grabaremos el año que viene. Sobre marzo o así empezaremos los ensayos y los preparativos. Y, nada, que estoy muy contento con las cancioncillas que hay y que vamos a involucrar más a los músicos también, que ya es una banda muy rodada. Así que creo que el sonido va a ser mucho más acorde a lo que hacemos en directo y va a tener la personalidad que tenemos del directo.