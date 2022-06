Juana Sánchez-Gey pasea por la historia de la filosofía gaditana

‘La Filosofía en Cádiz’ fue el título del discurso con el que Juana Sánchez-Gey Venegas, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, ingresó anoche como académica correspondiente en la Real Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes y Letras. La autora gaditana pronunció una verdadera clase magistral que se convirtió en un paseo sosegado y profundo por los nombres más significativos del pensamiento filosófico en Cádiz, un pormenorizado elenco de autores desde la Gades romana hasta la actualidad. El discurso de Sánchez-Gey, que fue presentada por el académico de número José María García León, sirvió para clausurar el curso de la Academia, en un acto celebrado en la Facultad de Medicina de Cádiz y que cerró la directora de la institución, Felicidad Rodríguez.

Comenzó Juana Sánchez-Gey su disertación, a modo de introducción, hablando de la filosofía en España, con especial atención al debate que entre intelectuales de los siglos XVIII y XIX despertó la posible influencia de los pensadores españoles en las corrientes filosóficas de la siempre cambiante Europa y en medio de la ya conocida convulsa historia de España, sus gobernantes y sus casi nunca asentados cambios de régimen.

Y dijo a modo de conclusión para delimitar el término filosofía española: “Consideramos, entonces, filosofía española la reflexión que se ha desarrollado desde los orígenes históricos hasta hoy, desde la Hispania romana al siglo actual. Atenderemos los distintos movimientos filosóficos sin menospreciar el género literario, ni la temática objeto de reflexión. Prescindiremos de esquemas rígidos a fin de aprehender la riqueza cultural de la denominada España, aunque el mismo territorio en otro tiempo formara parte de la Roma antigua o estuviera habitada por pueblos árabes. Nos referimos a los filósofos, nacidos en suelo español ya fueran romanos, judíos, musulmanes o cristianos”.

“Debo muchos datos a la obra póstuma del jesuita y catedrático de Filosofía, Joaquín Carretero, titulada Pequeño Diccionario de Filósofos gaditanos, que gracias al esfuerzo del profesor Rafael Serrano pudimos dar a la luz en el año 2018”, dijo Sánchez-Gey antes de afrontar la nómina de filósofos gaditanos que de una u otra forma contribuyeron a dar fondo y forma al pensamiento a través de los siglos.

Así, siguiendo la ruta trazada con rigor por Carretero y reforzada con apuntes de Menéndez Pidal, la gaditana Juana Sánchez-Gey citó a Moderato de Gades como el posible primer filósofo gaditano: “Aunque no se le cita en manuales a Moderato de Gades, Joaquín Carretero llega a afirmar que la filosofía española comienza en Cádiz, puesto que sitúa la fecha de su nacimiento antes que la de Séneca, lo cual, no obstante, no está confirmado. Probablemente perteneció a la familia de Columela”.

Y avanzó en los siglos la nueva académica: “Señalaremos dos pensadores árabes gaditanos del siglo X: Ibn de Medina Sidonia y Tarif de Rota. También estos filósofos pertenecen a la escuela neoplatónica del cordobés Ibn Masarra, la cual se propagó por toda Andalucía y que tuvo en Almería su principal sede. Ambos difunden teorías utópicas sobre la sociedad y el amor libre, que no eran ortodoxas en el Islam”.

El elenco ofrecido por Sánchez-Gey fue amplio y arrancó en el siglo XVI, con un listado de ideas contrapuestas que fueron forjando el pensamiento de las distintas sociedades: Cristóbal de los Cobos, José Cadalso, Beato Diego José de Cádiz, José Joaquín de Mora, Joaquín de Abreu y Orta, Eduardo Benot y Rodríguez, Adolfo de Castro y Rossi, Tomas García Luna, Antonio Machado y Núñez, Emilio Castelar y Ripoll, Fermín Salvochea Álvarez, Hermenegildo Giner de los Ríos, José Manuel Gallegos Rocafull, José María Pemán Pemartín, Adolfo Sánchez-Vázquez, Antonio Millán Puelles, Carlos Castilla del Pino, Joaquín Carretero Gálvez, Salustiano del Campo Urbano, Juan López Álvarez, Sebastián Álvarez Toledo, Ramón Vargas Machuca.

De todos, en mayor o menor medida, aportó datos biográficos y señaló las líneas maestras de su aportación a la historia del pensamiento y de la filosofía.