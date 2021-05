El algodonaleño Jota Linares, tercera película y primera novela

“Me sigue pareciendo surrealista que que mi salón lo decoren ya tres claquetas”. La leyenda encabeza, efectivamente, la fotografía de los tres dispositivos superpuestos con los que Jota Linares celebra en su Instagram que acaba de concluir el rodaje de su tercera película (“¡la tercera, qué fuerte coño!”) aunque éste no es el único hito que salsea este extraño 2021 para el algodonaleño; un año en el que también se convierte en novelista.

“Así es, tercera película y primera novela”, corrobora al teléfono Javier Linares Moreno, Jota Linares, que se lamenta porque todavía no puede “avanzar mucho” sobre estos dos proyectos “diferentes entre sí” sostenidos, respectivamente, por la plataforma Netflix y la editorial Planeta, dos poderosos aliados que posibilitan su principal fin, “contar historias”.

Porque contar historias es lo que siempre ha deseado el gaditano que estrenó su primera película, el estupendo thriller Animales sin collar, en octubre de 2018 con Natalia de Molina y Daniel Grao, y que se revalidó –“realmente la segunda película es la que me permitió elegir qué quiero hacer, la que me dio una carrera en el cine”, valora– con ¿A quién te llevarías a una isla desierta?, un sorprendente drama generacional que se entroncaba con las raíces profesionales del realizador ya que se basaba en su primer cortometraje que, posteriormente, convirtió en obra de teatro. Una historia que comparte con su último proyecto no sólo el paraguas de Netflix, también protagonista, María Pedraza.

“Sí, ha sido un gustazo volver a trabajar con María porque nos entendimos muy bien en ¿A quién te llevarías...? y, además, al ser ella bailarina además de actriz era perfecta para Las niñas de cristal”, revela Linares el título de una película que escribe junto a Jorge Naranjo, “ambientada en el mundo de la danza”, producida por “Federation Spain” (la primera película de la filia española de la internacional Federatioin) y que cuenta, además de con Pedraza, con Marta Hazas, Mona Martínez, Ana Wagener, Olivia Baglivi, Juanjo Almeida, Fernando Delgado y “una serie de actores noveles sacadas de un estupendo casting que hicimos entre bailarines profesionales y de ahí han salido gente como Paula Losada, que es otra de las protagonistas de la película”, adelanta Linares.

Un filme que sigue a Irene, la sustituta de la gran estrella del Ballet Clásico Nacional tras el inesperado suicidio de esta última, bajo las órdenes del coreógrafo Antonio Ruz, según adelantó hace unos meses la plataforma Netflix que ahora cuelga en su página oficial una reseña en la que detalla que “cuando una bailarina (María Pedraza) siente la presión de su nuevo papel protagonista, ella y una compañera crean un mundo propio, ajeno a las expectativas de los demás”.

Otro universo, uno que conoce muy bien, es el que Linares está recreando en la que será su primera novela. “La he afrontado desde donde sé, desde el lugar al que pertenezco y conozco, desde la Sierra de Cádiz. Es una novela profundamente personal donde toco los temas que me interesan y enmarcados en ese ambiente de los pueblos de la sierra gaditana que, por otra parte, funcionan en sí mismos como un microcosmos de la humanidad, yo siempre digo que mi pueblo es un país en pequeñito (ríe) Realmente es un viaje a mi infancia y adolescencia”, explica el autor que reconoce que se quedó un poco impactado cuando la editorial se puso en contacto con él.

“Me dijeron que podría ser un buen novelista y la verdad que me asusté mucho porque uno de los sueños de mi vida era escribir una novela. Yo leo muchísimo pero, a la vez, o justo por eso mismo, me daba muchísimo respeto meterme ahí porque escribir un guión de cine es muy distinto a escribir una novela. Además, yo me llevo formado toda la vida para el cine pero no para ser novelista. Así que lo que hice fue aceptar pero ir formándome en el poquito tiempo que tenía, y en estas que ocurrió la pandemia y el confinamiento y lo aproveché para meterme más de lleno en la formación y afrontar el reto más seguro”, confiesa.

Y es que es así, con mucha preparación, seriedad y “trabajo, mucho trabajo” es como Jota Linares ha ido subiendo peldaños en una profesión complicada en la que comenzó en tiempos complicados. “Mi generación fue la que salió de la universidad y se comió la crisis de golpe, sin aviso, nadie nos había preparado para ella. Ahora es cierto que ya tenemos el cuerpo hecho y aunque nos enfrentamos a un cambio en el modelo del sector, en la manera de producir, de distribuir, de consumir, sabemos que podemos superar todo lo que nos echen”, ríe el joven que, “a riesgo de parecer poco ambicioso”, dice sólo sueño con eso. Con poder contar historias. “No tengo ambición de irme a Hollywood, puestos a esa senda me llama más la atención Francia, pero sí quiero el día de mañana seguir contando historias que pasen en Nueva York o en Vallecas pero que sean las historias que yo quiero contar y que eso me dé para pagar un techo, el veterinario, para ir a ver a mi familia y poco más”. “Vivimos muchas veces obsesionados con las metas –culmina la reflexión el gaditano– pero, ¿sabes qué?, que el día que se estrenó mi primera película cuando llegué a casa y me acosté en la cama me pregunté, ¿y ahora qué? Mi vida seguía igual y no seguía igual, pero el cambio había sido el camino”.