José Luis Pérez-Vera: "Para los artistas, Cádiz es un lugar donde mirar e inspirarse sí o sí"

Criado en Hinojos (Huelva) y formado artísticamente en Sevilla, José Luis Pérez-Vera, ni 30 años y un talento musical que ya desborda lo flamenco, enfrenta su primera actuación en solitario en la capital gaditana con "mucha ilusión" ya que cree firmemente en que "para los artistas Cádiz es un lugar donde mirar e inspirarse sí o sí".

"La Perla, Aurelio Sellé, Beni de Cádiz, Chano Lobato, muy cerquita Camarón de la Isla... Todos son referentes en los que me he mirado y a los que he escuchado muchísimo. Y si sigo la lista de nombres, estamos hasta mañana porque la cantidad de artistas por metro cuadrado que ha dado esta tierra es enorme", aduce el cantaor y cantautor, pianista y bailaor que este sábado 11 de noviembre a partir de las 21.00 horas estará en uno de esos rincones "especiales" de la Tacita como es el Café Teatro Pay-Pay.

Así, en la calle Silencio, José Luis Pérez-Vera, sobrino del conocido compositor de sevillanas Feliciano Pérez-Vera, protagonizará un recital de cante y piano "donde habrá flamenco, evidentemente, pero también otras piezas que van hacia el bolero, la balada, canciones propias y, por supuesto, un homenaje a Cádiz porque, como te digo, es una ciudad a la que le tengo mucho cariño y respeto", expresa.

Una ciudad en la que el artista ha actuado como parte del Ballet Flamenco de Andalucía, del que ha formado parte como cantaor, actuando "un par de veces en el Gran Teatro Falla". Y es que, antes de comenzar su camino en solitario, el intérprete ha conocido bien lo que es el atrás y el gran aprendizaje que aporta el cante para el baile. Así, el Ballet andaluz, pero también las compañías de Javier Barón y Eva Yerbabuena han contado con su talento.

Pero fue tras el parón de la actividad cultural provocado por la pandemia de Covid cuando Pérez-Vera decide dar un giro a su carrera y emprender el vuelo preparando un trabajo discográfico, Tierra prometida, que justamente, cumple un año de su lanzamiento en este mes de noviembre. Un "disco probeta", tal y como lo califica su creadora que le ha permitido "experimentar" y "probar todo lo que me apetecía" porque "yo entiendo que para eso está un primer disco y la adolescencia musical que es donde creo que todavía me encuentro", ríe.

"En Tierra prometida hay flamenco, que es de donde vengo, pero también quería probar otras cosas, también tirarme a la piscina con la composición y con otros estilos. De hecho, el balance que hago de este trabajo, además de las alegrías que me ha dado, es que me ha ayudado a centrarme y saber lo que quiero. En qué lugares me siento más cómodo y en cuáles no me termino de ver", valora el artista que quiere transitar la senda de la canción y la composición "de temas de estilos que a lo mejor no son flamencos pero que permiten a la hora de abordarlos ponerle esa raíz flamenca mía".

Y por ahí parece que irá el segundo trabajo de José Luis Pérez-Vera en el que lleva imbuido "unos seis meses" y que, esta vez, irá dosificando en su exposición al público. "Mi primer disco salió de una vez, entero, exceptuando un primer sencillo de presentación. Pero algo que he aprendido en este tiempo es que la industria de la música también ha cambiado y ahora es más factible ir sacando los temas con una buena producción audiovisual, dándole también importancia a la imagen y al movimiento en redes. Y por ahí irá la difusión del segundo trabajo", explica sobre este conjunto de canciones producidas, como prácticamente la totalidad de su primer disco, por Jesús Cayuela.

La preparación de este trabajo corre en paralelo a su agenda de conciertos porque, como asegura el intérprete, es "carne de escenario". "A mí lo que me gusta es cantar, levantarme, tocar el piano, bailar si cuadra... Ese contacto directo con el público y ese intercambio de energía es maravilloso", viene a decir el onubense que, aunque domina diferentes disciplinas, tiene al cante como su principal lenguaje y valora el piano y el baile como "complementos", "como cartas que jugar según el recital o el ambiente que se dé".

Complementos, herramientas artísticas que, desde luego, no le faltan a José Luis Pérez-Vera para construir el camino hacia su sueño que no es otro "que el de poder cantar, compartir mis canciones, poder vivir de lo que me gusta, que es cantar, porque estoy convencido que es lo único que nos puede hacer felices". Un camino que piensa "disfrutar" porque "ahí, en el mismo disfrute del camino, es donde realmente está la meta", asegura.