Javier Ruibal pinta “el mismo paisaje con nuevos pinceles”

Mi sur, mi paisaje, el rótulo que enmarca el concierto que esta noche protagonizan Javier Ruibal, Totem Ensemble y Javi Ruibal en el Gran Teatro Falla, viene a ser “una pintura musical” un tanto “diferente” a lo que el músico portuense tiene acostumbrado a su público ya que está dispuesto a pintar “el mismo paisaje, mi paisaje, pero con nuevos colores y pinceles”.

“Pinceles que en esta propuesta serían las cuerdas (el quinteto de cuerda) que le dan una textura muy especial al concierto”, continúa el músico, galardonado con el Premio Nacional de Músicas Actuales en 2017, “con muchas ganas” de regresar al Teatro Falla y “más bajo el paraguas del Festival de Música Española”.

Así, para Ruibal estar dentro de la programación de la cita significa que “además de ser un músico gaditano que tiene algo que mostrar, pienso que se te incluye en el programa porque, de alguna forma, se entiende que uno ha compuesto y ha hecho una obra creativa en la que el apellido de música española le cuadra bien”, se congratula el artista cuya música, define, es fruto “de una propuesta planetaria” pero, no por ello, ha perdido “nunca la referencia de que uno pertenece a la cultura española, y la ejerce, por lo que me honra se me considere como músico español”, añade.

Por ello, el cantautor que acaba de publicar Paraísos mejores, acude al Falla con algunas de sus más emblemáticas canciones (Agua luna, Por la puerta de Elvira, Náufrago del Sáhara, Aurora, incluyendo la más reciente Black Star Line...) vestidas por la Totem Ensemble que es “un quinteto de de cuerda estable que lleva muchos años trabajando juntos y que son extraordinarios”, alaba Ruibal que asegura que están pasando “unos días de ensayo muy alegres bonitos” junto a estos músicos que están “ muy comprometidos con lo que van a tocar y con mi trabajo”.

El músico regresará al Gran Teatro Falla el 31 de mayo para presentar su nuevo disco

Con esta formación –liderada por el contrabajista puertorrealeño Paco Lobo con los músicos Vladimir Dmitrienco, primer violín; Branislav Sisel, segundo violín; Luis Miguel Díaz Márquez, viola; y Nonna Natsvlishvili, violonchelo– y el percusionista Javi Ruibal, el músico recupera el proyecto que hace unos años estrenó en Barcelona con otro quinteto de cuerda, el del Taller de Músics, con los arreglos de Javier López de Guereña, quien ya trabajó con Ruibal y la Orquesta de Córdoba en Sueño.

“En esta ocasión es diferente a este trabajo ya que el acercamiento que proponemos ahora a las canciones está mucho más relacionado con la cercanía del cantautor, así que aquí me vuelvo a encarnar en mí mismo, toco la guitarra, por ejemplo, que en Sueño todo ese trabajo musical recaía en la orquesta, pero aquí mi guitarra trabaja con el quinteto de cuerda y la percusión de Javi”, detalla el protagonista de la noche que promete “una sonoridad muy sugerente y muy curiosa” que cumple “a la perfección” con el objetivo que se suele marcar Ruibal en sus actuaciones: “que el público pase casi dos horas en compañía nuestra con un repertorio que les resulte agradable pero que, al mismo tiempo, tenga unas resonancias que les resulten novedosas”, define.

Además del concierto de esta noche, Javier Ruibal anuncia que el próximo 31 de mayo estará de vuelta al Gran Teatro Falla, “con la banda al completo”, para presentar las canciones de su último disco, Paraísos mejores (disponible en plataformas digitales, tiendas y en la web de Losuyo Producciones), que también se podrán escuchar en El Puerto el 16 de febrero y que se pondrán de largo oficialmente en la madrileña sala Galileo Galilei los días 14 y 15 de diciembre.