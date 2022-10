Isidoro Moreno dibuja la historia crítica y social de Andalucía

Alrededor de 120 artículos integran el libro titulado Por Andalucía y los Derechos. 50 años de crítica social y política en la prensa andaluza, del antropólogo y catedrático emérito Isidoro Moreno, un volumen publicado por la editorial Aconcagua y que el profesor, destacado andalucista, presentará hoy en la Asociación de la Prensa de Cádiz. Será a las 19.30 horas, en un acto conducido por el historiador gaditano José María García León y en el que intervendrá Lola Martínez, miembro de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública.

Los artículos, aparecidos en prensa diaria y en algunas publicaciones de carácter semanal, se agrupan cronológicamente en el libro en tres etapas: de 1974 a 1982, de 1983 a 2006 y de 2007 hasta 2021. El Correo de Andalucía, Torneo. Semanario Popular Andaluz, El País, Diario 16 Andalucía, Identidad Andaluza y los periódicos del Grupo Joly, entre los que se incluye Diario de Cádiz son, entre otros, los periódicos y publicaciones en los que en su día aparecieron estos artículos que conforman un completo retrato de la historia de Andalucía contada desde la óptica lúcida y comprometida de Isidoro Moreno.

“Es una selección –explica Moreno a este periódico– que repite determinados temas en fechas diferentes, lo que refleja la evolución de las situaciones y los problema. Por otro lado, hay una serie de temas que tuve que decidir desde un principio no introducir para centrarme, sobre todo, en la cuestión de los derechos humanos, tanto individuales como colectivos, y en el tema andaluz, entre comillas el problema andaluz, la cuestión nacional andaluza”.

La prolífica producción articulista de Santiago Moreno obedece fundamentalmente a su personal convencimiento de que los profesores universitarios no deben limitarse a impartir conocimientos en el aula, sino que tienen, a su juicio, una responsabilidad pública de cara a la ciudadanía: “Siempre he defendido que los profesores, sobre todo de Universidad y sobre todo si somos de Ciencias Sociales, tenemos la obligación de no reducirnos a nuestras aulas y a nuestros estudiantes. Ese debe ser el objetivo primero, pero inmediatamente creo que es una responsabilidad irrenunciable salir a la opinión pública, a la plaza pública, para que los análisis no se queden en la revistas especializadas. La obligación de dar a conocer los análisis, los diagnósticos y, en su caso, los tratamientos. Hay que salir hacia fuera, porque si no, se le deja todo el terreno a los que algunos llaman los todólogos, que saben de todo y hablan de todo con muy poca solidez de fondo”.

Para Moreno, esta recopilación de artículos puede cumplir un objetivo de cara a las nuevas generaciones: “Para toda la gente que no vivió los años finales del franquismo y de la Transición, sirven para mostrar ciertas cuestiones y una mirada transparente al situarnos en aquel ayer, con lo que se decía y dónde se estaba en el que momento en que se producían los hechos que analizaba. Ahí se muestran determinadas cosas que reflejan la gran cantidad de falsedades y de mitos que se han acuñado desde entonces”.