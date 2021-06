Intriga, romanticismo y humor en la quinta novela de la escritora Rosario Tey

La escritora gaditana Rosario Tey regresa a las librerías con la que se ha convertido en su quinta novela. Elemental, querida Gabi, publicada de nuevo por la editorial Planeta, es el título de una obra en la que a su tradicional dedicación por la novela romántica añade unos novedosos tintes de género negro. Todo pasado por el tamiz del humor y con Cádiz, de nuevo, como escenario en una historia a la par amorosa e intrigante que se presentará al público mañana martes 22, a las 19.00 horas en el ECCO, con el periodista y escritor Daniel Heredia como maestro de ceremonias.

Nada es casualidad en la nueva obra de Rosario Tey (Cádiz, 1980), como tampoco es casualidad que su carrera literaria se haya ido afianzando con los pasos cortos pero seguros de una autora que tiene claro su modelo de novela, que sabe enganchar con los lectores y que en este caso hace del título de su nueva obra toda una declaración de intenciones, como explica ella misma a este periódico: “El título es claramente un guiño a la novela detectivesca que tanto me gusta. La intención era encandilar al lector que venera la novela de intriga. Al fin y al cabo, escribir para mí es un proceso de constante aprendizaje y me interesa mucho conocer la opinión de todo tipo de lectores. Creo que está bien rastrear otros géneros. En mi caso, moverme en una historia más negra me ha servido para aprender bastante y tantear lo que tengo que mejorar”.

Así, al rosa habitual en sus novelas, Rosario Tey ha añadido un negro que no contribuye a oscurecer nada ni a tapar otros matices, pues la mezcla de géneros ha sido agitada por la autora gaditana en la coctelera del humor y la ironía: “Lo cierto es que me apetecía mucho el negro. De hecho, como buena amante de la novela negra deseaba acercarme a ese género; sin embargo, adoro añadir el humor a mis escritos. Por ahora no concibo abandonar la comedia, así que pensé que… ¿por qué no una comedia negra? Elemental, querida Gabi ha sido el resultado. Y he de confesar que me he sentido muy cómoda en esta nueva aventura”.

Afirma Tey que esta novela, aunque mantiene el escenario de sus anteriores obras, es “diferentes a las anteriores”. A la abundante dosis de romanticismo de sus primeros textos, que aquí no se pierde, la escritora añade otros elementos para lograr una novela distinta: “También existe una historia romántica entre los protagonistas. No obstante, he intentado que el elemento crucial sea la intriga. He tratado de crear un personaje cotidiano y ponerlo en una situación límite. Y conforme avanzaba la trama fui añadiendo un poco de suspense y misterio, aunque siempre en un enclave de humor. Quizá por eso necesité añadir algo de romanticismo. Me pareció que aportaría frescura y diversión”.

Desde que hace unos años irrumpió en la escena literaria con ¡Estoy en apuros!, Rosario Tey ha ido evolucionando conforme escribía con un continuo esfuerzo por mejorar como contadora de historias y en la búsqueda permanente de seguir mejorando: “El otro día una buena amiga que había leído Elemental, querida Gabi me dijo que sería capaz de reconocer mis historias aunque escribiera bajo seudónimo. Y eso me hizo mucha ilusión. Creo que es muy importante que un escritor encuentre su propia voz. Tras esta novela, me siento un poco más cerquita de encontrarla”.

La última historia de la autora gaditana arranca con una escritora en pleno proceso creativo y en la búsqueda de una escena perfecta. Rosario Tey prefiere no establecer comparaciones y apunta que no se trata de una especie de autorretrato literario: “No exactamente. Comparto algunas cosas con la protagonista de esta historia, pues ella también es escritora y su principal aspiración es ganar muchos lectores, pero somos dos mujeres muy diferentes en otros aspectos. Me considero aún más perfeccionista que Gabi. Aunque, por supuesto, ella es mejor escritora”.

Y también Cádiz en esta novela. Rincones y espacios de esta ciudad que considera adecuados para una escena o que, incluso, tienen que ver con su propia trayectoria vital, como por ejemplo un lugar cercano a la plaza de San Severiano que aparece en la novela con especial relevancia y que se encuentra muy cerca de una cafetería que junto a su marido, ambos hosteleros, acaba de inaugurar en la zona. Rosario Tey no descarta “explorar” más adelante otros escenarios, otras ciudades, pero de momento se queda con el rincón en que nació: “Sigo pensando que Cádiz, pese a ser una ciudad pequeña, tiene lo más importante: una historia apabullante y unos paisajes de ensueño. Es la ciudad perfecta para vivir aventuras y emociones fuertes, para enamorarte, para escribir y soñar a lo grande”.