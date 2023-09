La III Bienal de Flamenco de Cádiz, Jerez y los Puertos se dedicará a Juan Villar

El cantaor gaditano Juan Villar será el gran protagonista de la III Bienal de Flamenco de Cádiz, Jerez y Los Puertos. A la figura del artista gaditano estará dedicada esta cita que se celebrará definitivamente, después de barajar otras fechas, entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre y que, a falta de contar con programa oficial, anuncia un programa de recitales, exposiciones y conferencias repartidas en ocho localidades de la provincia de Cádiz: San Fernando, Chiclana, Sanlúcar, Puerto Real, Algeciras, El Puerto, Jerez y Cádiz.

La Diputación Provincial de Cádiz ha acogido esta mañana la presentación de esta cita flamenca con la presencia de Vanesa Beltrán, diputada provincial de Cultura; Jorge Vázquez, delegado territorial de Cultura de la Junta de Andalucía, y Mario González, promotor de la iniciativa. También un nutrido grupo de artistas flamencos han acudido a la presentación, con la presencia destacada del homenajeado Juan Villar.

Más acostumbrado a cantar que a hablar cuando está ante un micrófono, el cantaor viñero (Cádiz, 1947) ha agradecido el homenaje: "No sé si me lo merezco; si el pueblo lo elige creo que me lo mereceré".

Mario González ha justificado en el acto el homenaje al cantaor gaditano en su condición de "artista máximo" del universo flamenco de Cádiz. El promotor de la cita no ha negado las dificultades vividas para sacar adelante esta tercera edición, que hace seis años arrancó con sólo Jerez en el horizonte, que se celebrará en otoño tras cambiar la veraniega fecha inicial. González agradeció a las administraciones públicas y a las entidades sociales su implicación en la organización de esta nueva edición, cuyo programa definitivo se conocerá en próximas fechas.

Esta unión de administraciones ha sido destacada en su intervención por Jorge Vázquez y Vanesa Beltrán. Ambos han ratificado el "apoyo" de sus respectivas administraciones al mundo del flamenco y han recordado el importante papel jugado también por los ayuntamientos de las ocho localidades de la provincia que acogerán la veintena de espectáculos previstos.