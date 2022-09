Oliva Acosta: "El cine de actualidad hecho por mujeres, no es de calidad, es de excelencia"

–Antes de ir a por la segunda, hágame un balance de cómo fue la primera edición del Festival Generamma y dígame cuál fue el mayor aprendizaje adquirido.

–Pues yo creo que el resultado del año pasado nos ha servido de impulso y motor para seguir adelante y para poder conseguir un apoyo muy potente de las instituciones y tener este año un presupuesto más digno. De hecho, lo doblamos. Te puedo decir que lo que hemos aprendido es a darnos cuenta de que había mucha hambre de cine, con esas colas en el Teatro Municipal de Chiclana, con gente quedándose fuera... La conclusión es que fue un gran éxito en todos los sentidos, de visibilidad de las obras, un éxito como punto de encuentro entre las mujeres del sector y de la ciudadanía pues hemos constatado las ganas de cine y el buen cine que tenemos hecho por mujeres.

–Ante tanto donde elegir, habrá costado hacer la programación de este año

–Afortunadamente, y digo afortunadamente porque esto demuestra la calidad de las cineastas que tenemos, no hemos tenido espacio para incluir más películas. Había mucho donde elegir sólo de este último año, es más, ya estoy yo empezando a pedir más días y más espacios para el año que viene porque se han quedado fuera películas importantes. Yo es que no me canso de decirlo, el nivel de las cineastas en este momento no es de calidad, es de excelencia.

–A los premios nos remitimos...

–Es un indicador, sí. Fíjate, en 2021, para completar la excelencia de la que hablamos, nos hemos llevado León de Venecia, Concha de San Sebastián, Oscar y Palma de Oro; y en 2022, Mejor Dirección y Película en los Óscar, Dirección Novel en Los Goya, premios en los Carmen, luego nos vinieron la Biznaga y para coronar, el Oso de Oro de Berlín para Carla Simón.

–Hablando de Carla Simón y de premios. En la programación de Generamma podremos ver a dos de las tres películas candidatas para representar a España en los Oscar.

–Efectivamente, y estamos encantadas y orgullosísimas de que Alcarràs y Cinco lobitos se vean en nuestro festival, un Oso de Oro de Berlín y una Biznaga de Plata de Málaga. Son dos de los cuatro largometrajes españoles que podremos ver en la programación donde también tenemos uno americano y otro latinoamericano. Y te aseguro que todos son maravillosos demostrando, es que no me canso de repetirlo, la excelencia del cine actual hecho por mujeres. También tenemos una serie de cortometrajes seleccionados entre más de 200, que te tengo que contar una anécdota muy bonita... Pero bueno, la pena es que esto no se refleja ni en los porcentajes, según nuestro último estudio, el 81% de las películas del pasado año han sido dirigidas por hombres y sólo en 19% por mujeres y, por supuesto, el tema de presupuestos, que nuestras pelis significan la mitad. Fíjate que en los últimos cuatro años, son mujeres las que han ganado el Goya a Mejor Dirección Novel, ahí vemos una tendencia clara. Las mujeres, con menos presupuesto, brillan con fuerza pero después tienen problemas para continuar, para mantenerse y para competir con películas ya que requieren otro tipo de inversión económica y de tiempo.

–¿Por qué ocurre eso? ¿Cuál es el problema de las cineastas para enfrentar esas películas de más envergadura?

–Pues por la misma brecha de género, el mismo muro que, claramente, tiene que ver con el peso que llevamos en la sociedad las mujeres, ya sean cineastas, periodistas, cajeras, taxistas... No podemos atravesar la brecha de género porque llevamos una mochila cargada con los cuidados, no existe todavía la conciliación real, ni la corresponsabilidad... Bueno, de todo eso va Cinco lobitos, que es un peliculón... A nosotras se nos sigue cargando con los cuidados por muchas medidas de acción positiva y políticas de igualdad que se han puesto en marcha desde hace ya muchos años.

–¿Me cuenta esa anécdota bonita?

–¡Sí, claro! Pues cuando hice el documental de Las constituyentes realicé unos talleres por los institutos. Un poco el objetivo era difundir el tema de las mujeres que participaron en ese primer proceso político pero también que los niños pudieran tener contacto con una directora de cine. Pues bueno, cuando hicimos la selección de cortometrajes del ciclo de socias de AMMA (Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales, organizadores del evento) que se va a ver en el Festival pues incluimos un cortometraje, El viento de levante, de una directora de Chiclana, Lucía Aragón se llama. Y cuando me reuní con ellas me dijo, “¿tú no te acuerdas de mí? Yo estaba en 4º de la ESO cuando tú viniste a dar un taller a mi instituto y ese día fue el que pensé, pues yo también quiero ser directora”. Mira, se ponen todavía los vellos de punta al recordarlo.

–Es que al final, aunque no lo parezca, esas acciones sirven.

–Claro que sí. De hecho, mucho de lo que está ocurriendo ahora en el cine español hecho por mujeres no es casualidad, sino fruto de 15 años de trabajo y de diálogo constante de muchas asociaciones de mujeres con las instituciones... Y un trabajo que siempre está en continuo porque hay lugares, como en nuestra Andalucía, donde se están dando pasos para atrás, que todo no es tan bonito... Pero bueno, este festival no sólo es una reivindicación, que lo es, también es una celebración por todo lo conseguido, un chute de energía que nos viene muy bien a todas. Bueno, es más, el sábado del festival celebraremos el 10º aniversario AMMA, nuestra asociación.

–¿Cuántas socias son ya?

–Pues unas 200 mujeres que se dedican a todos los oficios dentro del cine y, de ellas, como un centenar seguro que pasan por Chiclana al festival.

–Vienen interesantes presencias en las actividades paralelas, como la de Susana Casares...

–Sí, las dos personas que vienen a impartir las clases magistrales son súper potentes. Está Gloria Bretones, que ha colocado veinte películas españolas en pantallas internacionales, que se dice pronto, y que nos viene a hablar de algo que no todo el mundo conoce pero que es súper importante como son las ventas y la distribución nacional. Y, después, efectivamente, Susana Casares, directora de cine, responsable del equipo de Grow Creative en Netflix España y ganadora de un Emmy, que viene en colaboración con otras asociaciones y que nos explicará las claves de los pitch, los discursos que sirven para presentar un proyecto y poder captar financiación para levantarlo.

–Le dedican este año una jornada a las actrices, ¿por qué?

–Pues porque queremos hacer una deconstrucción de la alfombra roja. Hay vida más allá de la alfombra donde la presencia de la mujer queda muy cosificada. Y nosotras, como somos conscientes de todo ese trabajo y de la importancia de los actores y actrices en un proyecto, pues queríamos dedicar un día a hablar del oficio, de sus problemáticas, con actrices y con directoras de casting, con representantes... Bueno, de hecho vamos a hacer un casting como excusa para hablar de qué significa el oficio de actriz.

–¿Expectativas para esta nueva edición?

–Muchas, seguir creciendo. Para este año hemos conseguido cosas muy significativas como que Diputación y Ayuntamiento de Chiclana doblaran su aportación, que se sumara la Fundación la Caixa, la SGAE, el Consejo Audiovisual andaluz, los convenios con los medios de comunicación... En la clausura, Canal Sur entregará su premio a la Cineasta Andaluza, que ya dirán ellos quién es, y AMMA el de la Trayectoria a la directora de arte Lala Obrero. Va a ser muy bonito... Así que con muchas ganas de seguir ofreciendo capítulos de Generamma y, bueno, lo que nos gustaría que ocurriera en algún momento es tener una sección competitiva y también generar un programa de proyecciones que se extienda durante el año por la provincia, tipo Alcances fuera de Alcances o Campus Cinema Alcances.