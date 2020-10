Además de la doble cita en los depósitos de Tabacalera, con la puesta en escena del monólogo La noche antes de los bosques de Fernando Rejinfo (19.30 horas), y el concierto-performance visual de Music Komité (21.30 horas), la jornada de este viernes 30 de octubre del XXV Festival Iberoamericano de Teatro (FIT) acoge diferentes actividades.

Así, en su empeño por aplicar prácticas de proximidad, por expandir el Festival y por hacer de Cádiz y su ciudadanía sus auténticos protagonistas, el público puede seguir descubriendo Formas de caminar con un libro en la mano en la Biblioteca Pública Provincial, de la mano de la creadora argentina Lola Arias que propone una experiencia de lectura en el espacio público.

Además, los encuentros y conversaciones en el FIT tienen continuidad hoy en el patio del ECCO a las 17.00 horas con el coloquio ‘La creación ‘site-specific’ y el deseo de los creadores por interactuar con el ‘territorio’. Esta charla reúne a Marc Caellas (El paseo de Robert Walser), Emilio Rivas (Take a walk on the wild side - Cádiz) y Lucila Piffer, colaboradora de Lola Arias (Formas de caminar con un libro en la mano).

A estas propuestas cabe añadir la instalación Cádiz en José Martí, ideada especialmente para el FIT por el premiado dramaturgo, director teatral y docente cubano Abel González-Melo. Se trata de un recorrido por 17 puntos de la ciudad donde se localizarán sendos códigos QR que celebran el hermanamiento de la ciudad de Cádiz con La Habana a través de la figura del intelectual cubano, poeta y luchador por la independencia de la isla.

Y otra propuesta permanente durante todo el Festival son las instalaciones en el ECCO relacionadas con el ciclo Respirar el paradigma comisariado por el coreógrafo y bailarín mexicano Shantí Vera.