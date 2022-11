Exposición de Sylvain Marc e Inés Gontad en la galería La Vera Cruz de Vejer

Hasta el 30 de noviembre se podrá visitar en la galería de arte contemporáneo La Vera Cruz, en Vejer, la exposición 'Flores de mármol', integrada por obras de Sylvain Marc e Inés Gontad. Según se explica desde la galería, "la presente exposición muestra la evidente presencia de lo primitivo en la obra contemporánea, provocando el nacimiento de un lenguaje que configura todo nuestro universo creativo, que nos acoge y modela. La organicidad de las formas reflejada en ambos artistas permite una simbiosis entre la fotografía y el mármol".

"En esta exposición -continúa la galería- se hace patente la materialización de lo abstracto, la influencia de la naturaleza en el arte y la plasticidad como eje creativo. El minimalismo de las piezas escultóricas contrasta con la explosión de color de las composiciones fotográficas, y de dicha antítesis se deduce la naturaleza cambiante del mundo. Tanto Sylvain Marc como Inés Gontad demuestran aquí el necesario dominio de lo invisible: el aire como elemento creador del espacio y como parte indispensable de la obra".

Inés Gontad, nacida en Santiago de Compostela, pero afincada en Cádiz desde hace cinco años, fotógrafa y artista plástica, ha centrado su trabajo en la interacción del ser humano con la naturaleza. Realizó estudios artísticos en la Universidad Popular de Cartagena, especializándose en pastel. Continuando su formación, decide matricularse en Historia del Arte en la UNED de Pontevedra, para finalmente emprender EDN, un espacio de creación artística en Tui (Pontevedra), proyecto en el cual puso en práctica muchas de las ideas que había estado gestando durante mucho tiempo.

El artista francés Sylvain, por su parte, a lo largo de su trayectoria nos ofrece una obra diversa en prototipos, caracterizada por la no definición de una realidad concreta a favor de la sugerencia, una sugerencia plural y rica para el contemplador, en este sentido no es casual que sus obras no tengan título. Su posición sigue fielmente los presupuestos tradicionales del lenguaje moderno o vanguardia histórica.