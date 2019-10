Periodista y escritora de demostrado talento y olfato, Eva Díaz Pérez (Sevilla, 1971) ha tomado, a través de un concurso público, las riendas del Centro Andaluz de las Letras (CAL) convirtiéndose en la primera mujer en dirigir la institución en su historia. “Ahí estamos las mujeres, ocupando nuestro lugar”, ríe la sevillana que esta semana ha estado en nuestra ciudad a la que ha elegido para estrenar uno de los primeros programas que pone en marcha para el CAL, Ciudades Literarias. “Es que yo tengo debilidad por Cádiz”, se rinde.

Así, con la inauguración de esta ruta, que tuvo una exitosa acogida por parte de la ciudadanía el pasado miércoles, Díaz Pérez pone sobre la mesa dos importantes puntos de su declaración de intenciones al llegar al organismo dependendiente de la Junta de Andalucía: La descentralización de la programación del CAL (que se aglutina sobre todo en Sevilla y Málaga) y la articulación de actividades que saquen las letras a la calle.

“Ciudades Literarias es un programa muy mío porque a mí me obsesiona mucho cómo la literatura se proyecta en la ciudades y creo que este tipo de ruta y paseo funcionan muy bien. Yo lo he hecho con novelas mías y con otros temas literarios y la gente se entrega. Es maravilloso contemplar cómo el lector se convierte en paseante y el paseante se convierte en lector y como descubren dimensiones invisibles de sus ciudades”, explica la directora del CAL que optó por empezar este nuevo programa en Cádiz porque, además de esa “debilidad” que siente por esta tierra, “es una de las ciudades que da más juego, en ese sentido, porque es una ciudad que se ha conservado muy bien y es fácil reconocer en ella sus huellas literarias e históricas”, defiende.

Así, si el miércoles, más de medio centenar de gaditanos pudieron disfrutar del Cádiz del XVIII reflejado en la literatura a través de las palabras y la guía del profesor Alberto González Troyano, esta cita continuará en noviembre en Sevilla “con la Sevilla de Borges, en diciembre con dos rutas por el Día de la Lectura que estarán dedicadas al exilio intelectual, la Sevilla de Manuel Chaves Nogales y la Granada de Francisco Ayala y ya en enero recorreremos Córdoba siguiendo las huellas de los autores de la revista Cántico...”, adelanta Díaz Pérez cuya idea final es “recorrer Andalucía rescatando su patrimonio literario y, en un futuro, publicaremos un libro que se llama así, Un paseo literario por Andalucía”, decide.

Y es que la directora del CAL reconoce que “descentralizar la programación es una obsesión” aunque sabe que este empeño requiere “un esfuerzo mayor”. “Siempre es más dificil hacer cosas fuera de Sevilla y Málaga porque por operatividad es más cómodo pero hay que hacer un esfuerzo y diseñar programaciones específicas para cada lugar. Se trata de echarle un poco de imaginación y un poquito más de esfuerzo pero yo encantada porque después ves que la gente lo reconoce y se entrega en actividades como ésta (el paseo literario) y es muy gratificante”, asegura.

Imaginación pero también hace falta dinero, qué duda cabe, para sacar las programaciones adelante. “Efectivamente, el dinero hace falta para que se puedan hacer las cosas con dignidad, que parece que la Cultura tiene que ser la hermana pobretona, pero eso no es así y desde el CAL vamos a luchar por la dignidad de los creadores”, apuesta Díaz Pérez que confía en la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía que “se ha comprometido conmigo en aumentar la dotación presupuestaria del centro, y ya eso es muy buena noticia”, opina.

Dentro de ese presupuesto, Díaz Pérez no olvida la colaboración con la Feria del Libro de Cádiz con la que que “por supuesto” continuará colaborando “y trayendo a autores reconocidos a su programación”. “Aunque en muchas ocasiones a los autores les interesa venir a Sevilla o a Málaga, si le metes en la ruta Cádiz nunca dicen que no. No es difícil incluir a Cádiz en las grandes programaciones porque es una ciudad muy apetecible”, valora.

Porque Eva Díaz Pérez sólo tiene palabras bonitas para Cádiz y, también, para un gaditano, su predecesor en el cargo, el algecireño Juan José Téllez que ha dejado “una huella y una gestión maravillosa” que la nueva directora tratará “de continuar” pero poniéndole su “toquecillo”, en su caso, “creo que será el rescate del patrimonio literario”, baraja.