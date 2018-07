El Espacio Creativo Flamenco David Palomar abrirá el próximo curso

A David Palomar le gusta que las cosas perduren. "Dejar algo, dejar algo..." En incontables ocasiones le hemos podido escuchar esa expresión. "Dejar un sello...". "Dejar una huella...". Dejar un legado cantaor...". "Dejar escuela..." Y como el cantaor gaditano siempre ha mirado con respeto al pasado sin menoscabo de tener su cabeza en el futuro, quizás, como esa primera piedra de la materialización del porvenir imaginado nace el Espacio Creativo Flamenco David Palomar.

"Es lo que yo siempre he querido para nuestra ciudad, incluso, lo que yo hubiera querido tener al principio de convertirme en profesional. Un lugar abierto, creativo, donde formarse con un profesorado cualificado y sin tener que irte fuera de tu ciudad", explica el artista "muy ilusionado" con este nuevo proyecto que lleva acabo "como una iniciativa totalmente privada, es una apuesta nuestra personal y financiada por nosotros", precisa.

"Por nosotros". El plural siempre en la boca. Y es que aunque Palomar "supervise, organice y planifique" la filosofía y los contenidos del espacio, es la cantaora Anabel Rivera la coordinadora de la iniciativa, la que estará "en contacto directo con la gente" y, de alguna manera, su impulsora. "La verdad que ha sido Anabel quien vio la oportunidad y me animó a no perderla", reconoce el cantaor sobre este espacio que tendrá como sede la antigua Escuela Saroche que coordinaba la bailaora Lourdes Florido. "Como Lourdes y Miguel (el cantaor Miguel Rosendo) han dejado la escuela pues nos animamos a poner en pie allí este sueño que siempre he tenido en la cabeza y para el que nunca veía el momento", dice.

De hecho, su buen momento profesional, con numerosos proyectos en marcha "y dos nuevos por arrancar", confirma, le invitan a que su papel ahora mismo en el espacio de la plaza Viudas, 38 se base en "ir tejiendo redes", presentando la iniciativa a la sociedad y haciendo difusión de la "filosofía abierta" de su casa. "Ya más adelante iremos pensando en el tema de dar clases propias pero ahora mismo no me puedo comprometer a un horario cerrado, pero ya iremos viendo, paso a paso, poco a poco", baraja.

Por ahora, lo que es seguro es que el Espacio Creativo Flamenco David Palomar contará con una nómina de profesores "muy cualificados" tanto en cante, guitarra, baile y percusión (aunque según demanda de los usuarios se podrán ofrecer clases especiales de disciplinas como composición, piano flamenco, violín flamenco..., comandadas por profesionales en cada una de ellas) que serán presentados a los medios de comunicación y al conjunto de la ciudadanía el 28 de agosto. Un día donde Palomar y Rivera abrirán las puertas de la sede, que ahora mismo está en proceso de transformación, para después invitar a los presentes a ver un flashmob en la plaza de las Viudas.

Así, en los próximos días el bailaor gaditano Juan José Jaén El Junco protagonizará el vídeo con la coreografía que deberán aprender los participantes que deseen participar en el flashmob. "Qué ánge -se congratula Palomar- que El Junco está ahora en Japón con una gira de actuaciones y nos va a grabar el vídeo de la coreografía desde allí".

A este acto oficial del día 28 le seguirá la inauguración propiamente dicha del espacio que llegará de la mano (y de los pies) de Antonio Fernández Montoya Farru, que ofrecerá una clase magistral los días 30 y 31 de agosto para la que ya están disponibles la información y reservas (tanto en el teléfono 630779025 como en el correo electrónico ecflamencodavidpalomar@gmail.com). Un curso intensivo tanto de tangos, dirigido a principiantes y al nivel medio, como de bulerías para usuarios de nivel avanzado, en horario de 10.30 a 12.00 horas y de 12.00 a 13.30 horas, respectivamente.

"La verdad que es toda una suerte poder contar con un artista de la categoría de Farru en nuestra primera actividad, al igual que con otro gran bailaor como El Junco que se ha prestado a hacernos la coreografía del flashmob, que esperamos que se anime mucha gente a participar en él", agradece David Palomar "loco" por abrir ya las puertas.