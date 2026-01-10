Las entradas para los cuartos del COAC 2026 salen este sábado a la venta

A primera hora del sábado ya había personas haciendo colas en la puerta del Ayuntamiento de Cádiz.

Las entradas para las siete sesiones de cuartos del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2026 salen a la venta este sábado, 10 de Enero, a partir de las 10:00 horas en el Ayuntamiento de Cádiz.

El Ayuntamiento de Cádiz quiere favorecer a los vecinos de Cádiz la adquisición de las localidades disponiendo su venta a través de taquilla.

Entradas para cuartos del COAC 2026: precios y detalles

Los precios de las entradas de esta fase de cuartos de final no se han modificado con respecto a la última edición, oscilando desde los 40 euros para Butaca, Palco Platea y Palco Principal, los 35 euros en Palco Segundo y Delantero Anfiteatro, los 25 euros en Anfiteatro y 20 euros en Paraíso.

La Delegación de Fiestas y Carnaval recuerda que en taquilla sólo podrán adquirirse dos entradas por persona, siendo una de ellas para el comprador y con un máximo de tres sesiones en cada compra. Una medida que tiene el objetivo de que un mayor número de público pueda acceder a las entradas.

Asimismo, estará permitido adquirir una única localidad a aquellas personas que deseen asistir a todas las sesiones de cuartos hasta un total de 7 sesiones.

Cabe recordar que las entradas serán nominativas y deberán estar identificadas con el DNI de la persona que vaya a asistir a la sesión correspondiente. Por este motivo, será indispensable mostrar el DNI junto con la entrada en el acceso al Gran Teatro Falla. No se admitirán cambios ni devoluciones bajo ninguna circunstancia.

Entradas para semifinales de infantiles y juveniles del COAC 2026

Las entradas para estas sesiones del COAC salieron a la venta en la tarde del viernes en las taquillas del Teatro Falla. Para estas modalidades solo se podían adquirir dos localidades por persona y función. En este caso, las entradas que no se vendieron el viernes por taquilla sí se podrán comprar a através de internet a través de la web de Bacantix.

Los precios para las entradas de esta fase de semifinales tampoco se han modificado con respecto a la última edición. Para Butaca, Palco Platea y Palco Principal el precio será de 7 euros; Palco Segunda y Delantero Anfiteatro de 6 euros; Anfiteatro 5 euros; y Paraíso 3 euros