Decai celebra sus 15 años con una versión de 'La casita' junto a Juan Magán

Los aniversarios están para celebrarlos, y los integrantes del grupo Decai cumplen 15 años en el mundo de la música, que celebran tirando la casa por la ventana, o mejor dicho, tirando 'la casita' por la ventana. Y es que el nuevo lanzamiento del grupo Decai, desde el viernes 10 de julio disponible en las plataformas digitales, es la versión urbana del éxito más icónico de toda su trayectoria, Yo te haría una casita. Con esta canción debutaron en 2005, y significó el punto de partida de su extensa discografía. Y para una ocasión tan especial como esta han querido contar con la colaboración de lujo del multiplatino Juan Magán, el creador de los éxitos más importantes de la última década en la música latina, a un lado y otro del océano Atlántico.

La colaboración de Juan Magán con Decai en La casita, que ha contando con la producción de Juanma Leal, descubrirá el sonido de Decai a nuevos públicos y volveráa conectarlos a sus seguidores durante todos estos años. El grupo formado por losgaditanos Pablo Iglesias, Emi Núñez y Francis Domínguez, amigos desde la niñez en su ciudad natal, de la que tomaron el nombre artístico del grupo, ha conseguidootros importantes éxitos durante toda su carrera como Ella y yo, El alma en pie,Noche de sexo y sus creaciones originales Dame, Cositas de amor, Crecer en tus brazos, Siento miedo, Qué caprichoso es el amor, Tres deseos o la anterior aeste nuevo lanzamiento, Tú no te vas.

En los próximos meses, a partir de que puedan volver a los escenarios, Decai recorrerá todo el país con su 'Gira 15 Aniversario' para celebrar una trayectoria de éxitos.

Por su parte, la música electrónica latina actual no se entendería sin el nombre de Juan Magán. Sus grandes hits Bailando por ahí, Ella no sigue modas, Te voy a esperar, Déjate llevar o He llorado como un niño han hecho bailar a millones de personas en todo el planeta. En los últimos meses, Juan Magán ha publicado Fuera de mi mente, junto a Lérica, y Madrid X Marbella con Belinda.