El realizador David Martín-Porras presenta 'La piel en llamas' en el Festival de Málaga

El cineasta salmantino, y ligado a Cádiz donde pasó muchos de sus veranos, David Martín-Porras ha llevado a la gran pantalla la obra teatral de Guillem Clua, La piel en llamas, que se presentó este lunes 21 de marzo en la Sección Oficial fuera de Concurso del 25 Festival de Cine de Málaga, donde también se verán estos días diferentes filmes con huella gaditana.

Se trata de la tercera película del director y la primera que dirige en España, tras Stealing Summers (2011), su debut en Estados Unidos, y The Chain (2019), además de que en 2017 dirigió para televisión la película Unwritten Obsession. También ha recibido más de 60 premios por sus cortometrajes, entre ellos, Inside The Box (2013) con el que ya participó en la Sección Oficial de Cortometrajes del Festival de Málaga y que fue nominado a los Premios Goya además de ganar en La noche del Corto de la Seminci de Valladolid.

La piel en llamas es un filme que critica y reflexiona sobre la política y los medios de comunicación en tiempos de guerra y que tiene como protagonistas a cuatro personajes interpretados por Óscar Jaenada, Fernando Tejero, Ella Kweku y Lidia Nené, cuyos trabajos conservan los diálogos y la esencia teatral originales.

La historia se centra en un fotógrafo de guerra, Frederik Salomon, que regresa al país donde tomó la instantánea que le dio fama internacional para recoger un premio. Pero una periodista local quiere matarle por una razón que solo Salomon conoce.

El director

Tras licenciarse en Comunicación Audiovisual en Barcelona y trabajar en la productora El Deseo de Pedro Almodóvar, David Martín-Porras obtiene el Máster en Dirección de la Universidad de California de Los Ángeles (UCLA) en 2010. Su trabajo es seleccionado en más de cien festivales internacionales, recibe más de sesenta premios y una nominación al Goya al mejor cortometraje en 2016.

Pertenece al prestigioso ABC/Disney Directing Program y su guion A Texas Story, gana una beca de Ibermedia en 2013. Es uno de los miembros fundadores de la productora La Panda Productions. Como profesor, lleva impartiendo clases de Dirección de Cine desde 2014 en UCLA Extension y desde 2016 en New York Film Academy.Entre su filmografía se cuentan La piel en llamas (largometraje, 2021), Danger in the Spotlight (largometraje, 2021), The Chain (largometraje, 2019), Unwritten Obsession (largometraje, 2017), Holy Land (cortometraje, 2014), Inside the Box (cortometraje, 2013), Stealing Summers (largometraje, 2011), Ida y vuelta (cortometraje, 2010), La viuda (cortometraje, 2010), Portrait of a Couple (cortometraje, 2008), The Breakfast (cortometraje, 2007).