“Hoy tengo sentimientos encontrados porque se ha ido un poeta, un luchador por la libertad. Ayudadme a hacer entre todos un concierto en homenaje al Capitán Veneno”. Con estas sentidas palabras comenzaba Manuel Carrrasco su particular homenaje al carnavalero por el que siempre mostró su devoción. Con su Yo me enamoré de ti, cuando todavía no se había descubierto el escenario, dio comienzo el concierto, que cerró con un espectacular popurrí de versos del genial poeta que desgraciadamente se nos fue el viernes. Cantó por Los condenaos, por La banda del capitán veneno, por Los Yesterday y por todas suagrupaciones míticas, con la silueta de Juan Carlos en La gaditaníssima de fondo, alzando su guitarra, como lo hizo Carrasco en su bello final.