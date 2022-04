La electrónica estará en el Concert Music Festival Sancti Petri con Juicy M

Juicy M, uno de los referentes femeninos más importante de la música electrónica, ha confirmado que estará el próximo 16 de agosto en Concert Music Festival 2022.

Marta Snitkina, más conocida como Juicy M, es una productora y DJ asentada en Barcelona y reconocida mundialmente por sus vídeos de mezcla de música. Aclamada por éxitos tan importantes como Like a G6, que cuenta con la colaboración de Hiddn, o Make It Better, grabada en colaboración con Five, Juicy M ha participado en los festivales de música electrónica más importantes del mundo.

Así, Juicy M cerrará una de las noches más eclécticas de la presente edición de Concert Music Festival 2022, ya que pinchará en el auditorio del recinto tras las actuaciones de Fangoria, Nancys Rubias y La Casa Azul.

Las entradas para disfrutar del concierto de Juicy M en la V edición de Concert Music Festival 2022 estarán disponibles próximamente a través de la página web del festival y de ticketmaster.