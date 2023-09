'Carthago’, primera serie confirmada de la programación del South Internacional Series Festival de Cádiz

Carthago, la producción israelí de 24 Drafts Studios, Yoav Gross y Reshef Levi, es la primera serie confirmada de la programación del South Internacional Series Festival, que se celebrará en Cádiz entre el 7 y el 12 de octubre.

Basada en hechos reales, la ficción se centra en la, al parecer, historia olvidada de los luchadores clandestinos judíos Etzel y Lahi, que en plena II Guerra Mundial se rebelaron contra los británicos, por lo que fueron deportados y confinados en un campo de detención aislado en Eritrea, conocido por el nombre que da título a la serie.

Según se explica en la sinopsis de esta producción, el campo de detención de Carthago fue construido por los británicos en el desierto del norte de África para encarcelar a terroristas y luchadores por la libertad atrapados por un Imperio Británico en plena decadencia. La historia relatará cómo sobrevivieron a las pruebas de la vida en Carthago y cómo la mayoría de ellos hicieron todo lo posible para escapar durante su encarcelamiento.

La serie ha sido escrita por Reshef Levi, Tome Shani e Yannets Levi y dirigida por Tomer Shani; protagonizada por Uri Gov, Philip Glenister, Carolina Jurczak, Oliver Buckner, Reshef Levi, Mia Gabay, Shaun Paul Mcgrath, Yaakov Zada Daniel, David Gabay, Ella Gabay, Oleg Levin y Gianfranco Terrin y su distribución internacional está en manos de Ehud Bleiberg y UTA Agents.

La inclusión de Carthago en la programación de esta primera edición del festival ha sido anunciada en las propias redes sociales de la cita pero, además, a través de una nota, este mismo miércoles se ha confirmado la inclusi´no de dos títulos más para exhibir en Cádiz como son la surcoreana Monstrous y la británica The Man Who Stole the Scream.

Monstrous es una serie de terror de Corea del Sur emitida por TVING y producida por Climax Studio. Narra la historia de un pueblo rural en el que se encuentra una estatua gigante de Buda enterrada. El alcalde cree que convertirá al pueblo en una gran atracción turística. Sin embargo, su desenterramiento desata una maldición centenaria.

Escrita por Yeon Sang-ho y Ryoo Yong-jae, y dirigida por Jang Kun-jae, la serie es protagonizada por Koo Kyo-hwan, Shin Hyun-bin, Kwak Dong-yeon, Kim Ji-young, Nam Da-reum y Park Ho-san.

Por su parte, The man who stole The Scream es un documental sobre el robo del cuadro de El grito, del noruego Edvard Munch, en 1994. Una serie que fue emitida por Sky Documentaries y dirigida por Sunshine Jackson y Nigel Levy.

El visionado de Carthago (y, por confirmar a este medio, de Monstrous y The Man Who Stole the Scream) conforman los primeros detalles de la programación del South que, como ya adelantaron sus organizadores, contará con la presencia en Cádiz del compositor chileno-canadiense Cristóbal Tapia de Veer (The White Lotus, Black Mirror), el guionista argentino ganador del Oscar Armando Bo (El presidente, Birdman) y la británica Gail Egan, CEO de la productora Potboiler Productions nominada a un Oscar.

Egan, de hecho, forma parte de una delegación de profesionales británicos que protagonizarán las actividades focus en Reino Unido, país invitado de esta edición. En este ciclo también participarán el director Chino Moya (Undergods) y el productor afincado en Londres Antonio Salas o el veterano ejecutivo de TV Michael Murphy, que acaba de producir el documental sobre Nick Cave Mutiny in Heaven on the Birthday Party.

South Series pone también foco en África en esta edición y una nutrida representación de profesionales del sector llegarán a Cádiz para compartir su visión de negocio. La delegación africana estará encabezada por Moses Babadope, productor y distribuidor nigeriano, Mimi Bartels, directora de producción de FilmOne Studios, empresa especializada distribución y producción de contenidos cinematográficos nigeriana, el showrunner James Omokwe, director de dos de las series de televisión de Nollywood mejor recibidas en los últimos años: Ajoche (2018) y Riona (2020) o Femi Odugbemi, CEO de Zuri 24 Media, productora de contenido audiovisual con títulos reconocidos y distribuidos internacionalmente como Battleground o Brehtren, entre otros.

South International Series Festival es una iniciativa privada que cuenta con el patrocinio de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía cofinanciado con fondos europeos, con la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz y la participación como main media partner de Mediaset España. La Spain Film Comission, Fundación SGAE, Fundación Bancaria Unicaja y Canal Sur también colaboran en esta primera edición.