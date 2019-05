Carmen Frigolet estrena en el teatro de Puerto Real “La vecina de abajo”

“Es un suicidio, pero lo necesitaba”. Carmen Frigolet, la popular actriz onubense por su trabajo en la serie Allí abajo y por sus papeles en películas como Ocho apellidos catalanes o Spansi, regresa a sus orígenes teatrales en los que se formó con el estreno hoy a las 21 horas de la obra, escrita y dirigida por ella, La vecina de abajo. En un formato de monólogo, pero desplegada en dos personalidades, durante algo más de una hora Frigolet desarrolla una historia de madre e hija, de “malas y buenas madres” que se podría catalogar como comedia “porque la gente se va a reír mucho, pero aborda temas que me interesan mucho y que espero que luego, en casa, hagan pensar. Es ese tipo de humor que a mí me gusta que va más allá del chiste”.

Frigolet estuvo durante años al frente de una compañía teatral de éxito de gira por toda España “hasta que llegó la gran crisis del teatro en el que incluso teniendo éxito las compañías eran insostenibles”.Esto es lo que le ha llevado a buscar un formato económico pero que ella considera potente. “Una nueva generación ha crecido pensando que el teatro es El Club de la Comedia. La vecina de abajo no es El Club de la Comedia, pero más de una vez he tenido que decir que sí, que es un monólogo, aunque no lo sea porque ésta es una obra con su inicio, su nudo y su desenlace y una trama reconocible a la manera clásica. Pero cualquier cosa vale para hacer este esfuerzo de volver a llevar a la gente al teatro”.

De hecho, Frigolet no oculta que también aprovecha el tirón de su papel televisivo para atraer público, “aunque los personajes no tienen nada que ver con el que encarno en la serie, pero los que estamos en televisión debemos intentar devolver al teatro lo que el teatro nos dio”.