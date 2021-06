Alberto Campo Baeza será investido Doctor Honoris Causa por la Universidad argentina de Rosario

El próximo jueves 24 de junio tendrá lugar en un acto público vía zoom, el nombramiento de Alberto Campo Baeza como Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, una vez que se hizo oficial el pasado diciembre.

La Universidad Nacional de Rosario es una de las más prestigiosas universidades de Argentina y a través de esta institución han sido anteriormente doctores los españoles Juan José Ibarretxe y Joan Manuel Serrat, o el arquitecto Mario Corea.

Nacido en Valladolid y muy apegado a Cádiz, donde pasó su infancia, Campo Baeza es Catedrático de Proyectos en la Universidad Politécnica de Madrid, en la ETSAM UPM, y Académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. También es Doctor Honoris Causa por la Universidad San Pablo CEU y por la Universidad Lusíada de Lisboa.

Ha sido profesor en la ETH de Zürich, la EPFL de Lausanne, PENN en Philadelphia y la CUA en Washington, y la NYIT en Nueva York, entre muchas otras. Actualmente es Catedrático Emérito de la UPM.

Además, ha recibido numerosos premios entre los que cabe destacar el Arnold Brunner de la American Academy of Arts and Letters, o la Medalla Tessenov en Alemania, o el Premio Attolini en México, o el Premio Piranesi de la Accademia Adrianea de Roma. Fellowship del AIA norteamericano y del RIBA inglés. En 2020 ha recibido la Medalla de Oro de la Arquitectura de España y el Premio Nacional de Arquitectura de España, candidatura que fue promovida por el Colegio de Arquitectos de Cádiz.

Cuenta con obras como la Casa Turégano o De Blas, ambas en Madrid, las casas Gaspar, Asencio y Guerrero, la casa del Infinito, Entre Catedrales y el IES Drago, en Cádiz, o la Caja de Granada y el Museo MA, ambos en Granada. También es autor de la plaza Entre Catedrales en Cádiz y las casas Moliner en Zaragoza y Rufo en Toledo, así como la Casa Olnick Spanu en Nueva York y la Guardería para Benetton en Venecia.

En 2012, terminó un edificio de oficinas en Zamora, en 2014, la Casa del Infinito en Cádiz, y, en 2015, la Casa Cala en Madrid. En este mismo año ha ganado el Primer Premio Ex Aequo por el Centro de Conservación para el Museo del Louvre en Lievin, Francia.

En 2017, finalizó el Polideportivo de la Universidad Francisco de Vitoria. Y en 2020 está desarrollando el concurso ganado para la extensión del Liceo Francés de Madrid.

Autor de muchos libros, ha expuesto su obra en el Crown Hall de Mies en el IIT de Chicago y en la Basílica de Palladio en Vicenza; en el Urban Center de Nueva York y en la Iglesia de Santa Irene en Estambul; en San Pietro in Montorio en Roma; en la prestigiosa MA Gallery de Toto en Tokyo o en el MAXXI de Roma y, más recientemente, en la American Academy of Arts and Letters de Nueva York y en la Fundación Pibamarmi de Vicenza.