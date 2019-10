Manga, anime, cosplay, otaku... palabras extrañas hasta hace unos años para el común de los ciudadanos y que sin embargo, poco a poco, se han ido haciendo un hueco en el mundo de los jóvenes, y de muchos no tan jóvenes, que disfrutan con este universo de personajes fantásticos e imposibles que este fin de semana aterriza en Cádiz con la nueva edición del Festival Manga. Hoy ha comenzado en el colegio San Felipe Neri, cuyas instalaciones se fueron llenando de cientos de jóvenes que no se quisieron perder las primeras horas de esta cita tan particular y a la vez, cada vez más, universal.

Minutos antes de las cinco de la tarde, hora señalada para la apertura de puertas, la expectación era máxima en la ordenada cola que se había formado en los accesos al colegio, en la avenida de Andalucía. Una cinta verde, a modo de pulsera, se convertía en el distintivo necesario para entrar en el recinto y, de paso, controlar con exactitud el número de asistentes. Dentro, los organizadores daban los últimos retoques a las carpas, el material, los paneles informativos, el escenario y las múltiples tiendas repartidas por el patio del colegio marianista.

Y a las cinco en punto varios cañones de confetis, en Cádiz papelillos, anunciaron con fuerza el comienzo de la fiesta. Poco tardó el nutrido grupo de jóvenes que tenía el privilegio de ocupar los primeros sitios en correr de manera contenida hacia el patio del colegio para empezar a disfrutar del completo catálogo de manga y de la cultura japonesa que se prolongará en la capital gaditana hasta el próximo domingo.

Los organizadores repartieron a los asistentes un pequeño díptico con un mapa de las instalaciones y con el programa de actividades de todo el fin de semana: talleres, conferencias, exposiciones, concursos, música, videojuegos, arte, cómics... En el Festival Manga de Cádiz hay de todo en un espacio, además, que gana en amplitud y comodidad tras los problemas de aforo que se dieron hace unos años en el Baluarte de la Candelaria.

Once carpas, seis de ellas de gran tamaño, se reparten por el patio del colegio. Las grandes acogen, por ejemplo, un taller de pintacaras, juegos de ordenador, videojuegos, juegos de mesa y el llamado callejón del artista, un lugar en el que dibujantes y pintores muestran sus creaciones relacionadas con el mundo del manga o del cine y la series televisivas.

Las carpas se llenaron pronto de jóvenes ávidos de jugar con los videojuegos de moda, echar unas partidas a un juego de rol, aprender a pintarse la cara atrevidamente o, sencillamente, conocer más sobre las últimas novedades del manga.

No se quedan atrás, desde luego, las numerosas tiendas instaladas en otra parte de patio colegial. Puestos con multitud de productos muy atractivos para los seguidores del manga y para el público en general, con una variedad para todos los gustos: figuras, tazas, llaveros, pegatinas, marcapáginas, juegos de mesa, peluches, cuadros, libretas, lápices, cómics, libros, bisutería, camisetas, gorras y máscaras. De casi todo hay en estas tiendas que también con rapidez se llenaron de un público potencialmente idóneo para adquirir estos materiales.

El manga y sus seguidores tienen cita en San Felipe Neri hasta el domingo. Un territorio otaku que este sábado abre sus puertas, de manera ininterrumpida, de 11.00 a 22.00 horas, mientras que el domingo lo hará de 11.00 a 20.00 horas.