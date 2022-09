"No descartamos presentarnos al próximo Benidorm Fest"

-Un repaso a cuatro décadas de éxitos de la mano de una formación que en 2025 también soplará las cuarenta velas. ¿Una celebración adelantada en forma de disco?

-Es verdaderamente un trabajo que se ha hecho por el XXXV aniversario del paso de La Década Prodigiosa por Eurovisión. Se empezó a hacer antes de la edición de este año pero casualmente la gente ha vuelto a cambiar el concepto con respecto al festival gracias al buen lugar conseguido por la representante española, así que todo coincide. Made in Spain (La chica que yo quiero) es el motivo principal de la realización del álbum, titulado Lo mejor de cuatro décadas. En realidad es el tema central del grupo, que vivió un antes y un después tras su paso por Eurovisión. Además es la canción que todo el mundo quiere escuchar en los conciertos y la que está sonando en radiofórmula a nivel nacional. Se le ha intentado dar una vuelca de tuerca, adaptarla a un sonido actual, de batucada, ese medio tiempo de Eurovisión es ahora todavía más bailable.

-El álbum supone un repaso por temas emblemáticos de los años 60, 70, 80 y 90. ¿Cuál ha sido el criterio de selección?

-Hemos intentado que fuera muy variado en cuanto a lo musical y a los artistas seleccionados. Todo se ha regrabado de nuevo, así que hemos querido que fuera divertido, nostálgico pero también actual, lo que para mí ha sido un proceso maravilloso, experimentar lo que en su día se vivió al hacer estas canciones, empezar de cero el trabajo. De esta forma queremos decir que La Década sigue ahí y seguirá por muchos años más renovando el repertorio, con savia nueva y manteniendo la esencia original del grupo: caras jóvenes con canciones que ya tienen 20 años.

-¿Qué otros aires nuevos en cuanto a lo musical han dado al disco?

-Cada tema tiene su esencia original. Nos caracterizamos por hacer versiones acordes al artista, pero es verdad que no nos hemos dedicado a imitar al cantante original sino que se le ha dado el sello particular de cada uno de los cuatro. El trabajo ha quedado tan atractivo y bonito porque se escuchan cuatro voces totalmente dispares de manera individual que cuando se fusionan crean un sonido precioso. Queremos llegar a todas las generaciones y edades.

-El paso del tiempo ha adquirido un valor aún más potente tras la pandemia. ¿Cómo se lleva La Década con la nostalgia?

-Para 2020 tenía una agenda de conciertos petada, había planes de viajar a América... Al final, el primer mes me lo tomé de descanso pero luego, en lugar de venirme abajo, aproveché mi tiempo al máximo. Durante un año y poco estuvimos prestando nuestra profesión para acompañar a la gente que nos sigue y se sentía sola en casa, pero siempre con la condición de que cuando se reactivara el sector viniesen a nuestros conciertos. Creo que la gente ha cogido este año los conciertos con más ganas que nunca, de disfrutar no solo de la música, sino de bailar, agarrarse... Claro que se valora el tiempo, pero hay que asumir que pasa para todo el mundo y en nosotros está el saber aprovecharlo.

"Una programación musical sin La Década no es una fiesta completa. Nuestro sonido nunca caduca”

-Y en su presente, el directo.

-Tenemos una agenda de más de 70 conciertos por España este año. También festivales como Horteralia, en noviembre, y hemos abierto otro meloncito con el Senior Festival, destinado principalmente a la gente de 50 años en adelante. La Década no caduca porque nos renovamos continuamente y somos un referente de la fiesta en España. Una programación sin nosotros no es una fiesta completa. No somos una moda pasajera sino un producto musical asentando en la retina de la gente. Además, hemos introducido décadas nuevas, 90 y 2000, porque hay toda una generación joven que ha crecido con esas canciones. Aunque el reguetón esté muy implantado, a una persona le cantas “Eva María se fue” y sabe que se fue a la playa.

-¿Alguna actuación en Cádiz?

-Empezaremos a hacer promoción por toda España y mi tierra entra dentro del calendario. Estaremos el 1 de octubre en mi ciudad, Chiclana, en la Sala Diwali.

-Volvemos a Eurovisión. La Década representó a España en 1988. En aquella actuación hubo toque cañí, vestimenta y abanicos incluidos. ¿Sigue siendo esencial para llamar la atención de Europa?

-Si representamos a España en un festival europeo lo lógico es que haya un sello español, me da igual que sea con un volante en el vestido o cantando en gallego como Tanxugueiras. Vivimos en un país que tiene muchas cosas que ofrecer y si la música pueda ser una vía para conocerlo, mejor.

-¿Nos vendemos mal?

-Las nuevas generaciones implantan las cosas de una manera más natural y aunque a veces nos intenten llevar por vías políticas, porque es lo que interesa, creo que tenemos la libertad de como hizo Chanel llevar a Eurovisión un abanico. Ella es cubana y yo veía ahí a una cordobesa. Lo hizo muy bien y es necesario que España se sienta orgullosa de nuestra tierra.

-Tercer puesto para Chanel en Eurovisión. ¿Fue la mejor opción?

-Este año era la mejor opción posible. Como espectáculo, Chanel era lo acertado. Canta muy bien, baila de escándalo, es guapísima y lleva dedicándose a esto muchos años. Tiene una psicología perfecta para mirar a la cámara, para dar un giro de cabeza. Ha demostrado su talentazo y se la ha premiado.

-¿Irían al Benidorm Fest?

-No lo descartamos y cada uno que piense lo que quiera (ríe). Seríamos el primer grupo español que repitiera en Eurovisión. Aparte, La Década ganó el último Festival de Benidorm, en el 2006. Iríamos con un tema festivalero. En ese sentido, me dejaría aconsejar mucho por los productores y por la casa de discos. Si las cosas están bien hechas, el estilo no es condicionante.

-¿Cuál ha sido la mejor canción española en Eurovisión?

-A mí Pastora Soler me flipó, su voz, temperamento... Si tenemos que ir a años pasados, Sergio Dalma me encantó. En cada época siempre se ha intentado que vaya gente que lo hace bien, que tiene algo.

-¿Qué diría que ha aportado un grupo como La Década al panorama musical español?

-Sobre todo volvemos a poner sobre el escenario canciones que la gente no escucha. Somos expertos en rescatar temas del baúl de los recuerdos y ponerlos de nuevo en movimiento en el escenario, con un aire nuevo, para las generaciones que los vivieron y también las nuevas. Si alguna canción se olvida, nos encargamos de volver a sacarla a la luz.