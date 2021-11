‘La Atlántida’, desde los ojos de Falla, en el Festival de Música Española

La Atlántida, el sueño que persiguió a Manuel de Falla desde la infancia, la obra que lo obsesionaría durante sus últimos 20 años de vida y una de las creaciones musicales cumbres y más enigmáticas del siglo XX encuentra por fin una senda viable de difusión y exposición pública con la versión camerística que lleva a cabo la Coral de Cámara de Pamplona, una propuesta que casi por entero se estrena este domingo 21 de noviembre en Cádiz, en el Teatro que lleva el nombre del compositor gaditano. “¡Qué mejor lugar!”.

Quien se congratula por la iniciativa enmarcada en el XIX Festival de Música Española de Cádiz es David Gálvez, director musical de este recital que, realmente, tendrá su estreno completo y absoluto el próximo 5 de marzo en Navarra. “Pero hace cuatro meses nos surgió esta oportunidad de poder exponer el trabajo en la tierra de Falla y aunque ese plazo de tiempo era poco para que la propuesta estuviera lista del todo, sí que van a poder ver y escuchar prácticamente buena parte de lo que será el resultado final, hasta a nivel escénico. Se va a ver mucho más de lo que creíamos al principio, así que sí lo consideramos como un estreno absoluto, por supuesto”, detalla el músico que se ha tenido que enfrentar a una obra “tan bella como compleja” de la mano de Tomás Muñoz, como director escénico.

“Para mí La Atlántida era un sueño también, como lo fue para Falla durante toda su vida, así que vi la oportunidad de presentar este proyecto cuando se dio la coincidencia de los aniversarios de la Coral de Cámara de Pamplona y de Falla. Lo presenté, al principio parecía una locura, pero gracias a la Fundación Manuel de Falla y al interés de Elena García de Paredes pues pudo salir adelante también”, reconoce el impulsor de esta versión de la obra inconclusa de Falla que siempre le pareció “muy camerística”.

“Puede parecer paradójico –destaca– pero al convertirla en un formato pequeño, todo tiene más sentido”. “Siempre he pensado que La Atlántida es una obra muy esencial de Falla, que dentro de toda su complejidad a nivel técnico, artístico, incluso al estar incompleta, por todo lo que iba a ser y no fue, pues es muy camerística. La versión reducida de piano es una especie de traslación de la partitura artística de las ideas de Falla y resulta como un guión que no da muchas pistas sobre lo que Falla quería y que nos permite jugar mucho con los timbres y la esencia percutiva, elementos muy inherentes a Falla y que realzan mucho en la versión de cámara”, detalla.

Para esta tarea, para cumplir “este sueño” que Gálvez también llevaba acariciando “desde hacía mucho tiempo”, se apoya escénicamente en la labor de Tomás Muñoz que “en vez de disimular los cortes y las fracturas” que se hacen de la obra, como en una especie de traslación del Kintsugi japonés (la técnica con la que se arreglan los objetos rotos destacando las grietas con oro), las realza para poner en valor el carácter inconcluso y esencial de La Atlántida. “He intentado que vean la Atlántida a través de los ojos de Falla”, apuesta.

“Para la puesta en escena hemos seguido las indicaciones que Falla dejó en su correspondencia y en anotaciones. Él siempre había pensado en proyecciones, en una puesta en escena digamos, de cuadros plásticos, algo estática, y nosotros hemos seguido esa línea”, relata Muñoz que también ha procurado “no desvincular la obra de su creador” porque la Atlántida está “muy ligada a las vicisitudes de Falla a lo largo de muchos años”, años donde cambió “su percepción personal de la música” pero también “cambió el país, el mundo, los acontecimientos sociales y todo eso condiciona la obra y es lo que hemos querido realzar en esta versión”, explica Muñoz que como Gálvez considera “un privilegio” que esta obra se pueda estrenar en Cádiz, “con el mar de fondo que lo inspiró”.

El Festival también recuerda a Antonio Ripa y Pascual Fuentes

Esta tarde de domingo (Gran Teatro Falla, 20.00 horas) se estrena gran parte de la nueva versión de la obra La Atlántida, la última que compuso el músico gaditano, y que hasta ahora nunca se había interpretado en su teatro, a cargo de la Coral de Cámara de Pamplona que titula “este adelanto de la versión definitiva” como Atlántida, en busca de la esencia, como informa su director, David Gálvez.

Este recital para canto y piano a cuatro menos, que se lleva a cabo en colaboración con el Gobierno de Navarra y el Museo de la Universidad de Navarra MUN, no es la única propuesta de hoy del Festival que se completa con el concierto Harmonía del Parnás y ¡La bárbara cruel furia!, en recuerdo del 300 aniversario del nacimiento de Antonio Ripa y Pascual Fuentes. Ya que uno de los pilares del Festival es la recuperación y difusión de músicas olvidadas, Harmonía del Parnás relata que se centra en estos autores y en estas obras, entre otros motivos, porque “apenas han sido foco de atención por parte de músicos y musicólogos”.

¡La bárbara cruel furia!, recoge el programa de este grupo, “incluye la recuperación en tiempos modernos de cuatro composiciones de estos autores, siendo dos de ellas del valenciano Pascual Fuentes y dos de Antonio Ripa. Junto a estas cuatro obras interpretadas por vez primera en concierto, se ejecutará la bellísima ‘Salve Regina’ de Pascual Fuentes, una obra de duración considerable que Harmonía del Parnàs ya recuperó en un compacto que lleva ese mismo título.