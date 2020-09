La 52ª edición de Alcances, Festival de Cine Documental de Cádiz, prosigue su camino este miércoles 30 de septiembre con la última oportunidad para ver on line, y de forma gratuita, las películas que ocupan el segundo bloque de emisiones previstas en la programación.

Una programación virtual, casi al completo, pero que ofrece algunas actividades presenciales, entre ellas, la proyección en los Multicines El Centro (sala 2) de las películas que forman parte de la Sección Oficial. Así, hoy se podrá ver, a partir de las 20.00 horas, el largometraje Hostal España, un largometraje de Chus Domínguez, Inma Álvarez (y las trabajadoras y residentes del Hostal España), que nos acerca a un grupo de personas mayores que huye del frío y la soledad del mundo rural en un céntrico hostal de una ciudad de provincias.

Por su parte, en la plataforma Festhome, la que da soporte al Alcances on line, los usuarios tendrán la última oportunidad para ver películas de la Sección Oficial como los largometrajes como Barzaj, de Alejandro G. Salgado; Las edades sensibles a la luz, de Pedro Sara y Violeta Pagán; y Video Blues, de Emma Tussell; además de los cortos #Precaritystory, de Lorena Cervera e Isabel Seguí; La espada me la ha regalado, de Miriam Martín; Perrunillas, de Dena Parro; y Un fantasma recorre, de Tito Montero.

Las cintas de los ciclos paralelos también están en abierto en Festhome por bloques de días. Así, desde este lunes al miércoles se podrá ver de la sección Retrospectiva de Andrés Duque All you zombies, Color perro que huye, Ensayo final para utopía y Life betewn words not in fixed reality; y del homenaje póstumo a Renate Costa está disponible su cinta Resistente.

Días Internos, el ciclo más novedoso de este Alcances, que recoge algunas de las películas hechas en confinamiento, se verán estos días A puerta cerrada, de Isabel Requena Marín; Homeslck, de Paolo Natale García y Nocturno, de Óscar Villarroya.

Por último, de los dos ciclos fuera de concurso más veteranos de Alcances, Cádiz Produce y La Mirada Andaluza, se emiten Dos palomas para un verano extraño, de Castro Lorenzo y Libia verde. Memoria andaluza de la Jamahiriya, de la Asociación de estudios históricos e intervención social, Lumbre y Patricio Javier Musalem Nazar; y El vino, el mundo y nosotros, de Antonio Lobo y Rojo tinto, de Blanca Gómez y Agustín Ríos, respectivamente.

Además, el tradicional ciclo de Desayuno con realizadores se sigue celebrando en forma de encuentros on line a través de la plataforma de la revista digital FilmAnd. Hoy le toca el turno al homenajeado del festival, Andrés Duque.