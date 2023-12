Comandante de la operación Atalanta: "La piratería puede volver a resurgir; es importante no bajar la guardia"

Desde la Base Rota, donde está su cuartel general desde 2019, se dirige la operación Atalanta, una misión militar de la Unión Europea que comenzó hace 15 años para contribuir a la disuasión, prevención y represión de los actos de piratería y robo a mano armada frente a las costas de Somalia. El secuestro del pesquero vasco Alakrana es el más recordado.

Desde entonces, estos actos se han reducido "drásticamente" y así lo cuenta su nuevo comandante, el vicealmirante Ignacio Villanueva Serrano, que destaca la importancia de la operación para mantener la seguridad marítima en el Cuerno de África. "Pero el incidente este pasado noviembre sobre el pesquero iraní Al-Meraj 1 nos muestra que aún no está erradicada", expresa en una entrevista tras su reciente llegada al mando.

España es el país que contribuye con más efectivos a la Operación Atalanta, con 350 militares aproximadamente, y la fragata Victoria, el buque desplegado ahora en la zona, tuvo precisamente una destacada actuación durante este última acción de los piratas.

-¿Cómo era la situación en la zona hace 15 años y cómo ha cambiado?

-La Fuerza Naval de la Unión Europea (EUNAVFOR) comienza su andadura hace ya 15 años. En aquel momento, la situación en la zona del cuerno de África era caótica con un número elevado de secuestros piratas al año. Como ejemplo, en enero de 2011, punto más álgido de la piratería en la región, las redes de piratería llegaron a retener hasta 736 rehenes y 32 buques. Por eso comienza la operación, para terminar con la piratería. Durante los años, con la presencia de EUNAVFOR se ha reducido la piratería en la zona drásticamente. Sin embargo, el último incidente de piratería ocurrido el pasado 22 de noviembre sobre el pesquero iraní Al-Meraj 1 nos muestra que aún no está erradicada y si estas mafias tienen la oportunidad, han demostrado que poseen las capacidades y la intención de realizar estos actos.

-Su principal cometido es la lucha contra la piratería pero ahora amplía sus misiones y según comentó en la toma de posesión en Rota también la zona de acción, ¿contra qué más puede luchar la operación?

-Nuestro mandato ha ido evolucionando en línea con la situación en la que se encontraba la zona de operaciones. A nuestras misiones ejecutivas de lucha contra la piratería y protección de los buques del Programa Mundial de Alimentos y resto de buques mercantes vulnerables en tránsito por la zona, hemos añadido a la lucha contra el narcotráfico y del tráfico de armas. A esta nueva tarea ejecutiva hemos sumado otras no ejecutivas, como la cooperación con otras operaciones en el área de operaciones, el apoyo a las misiones hermanas de la UE en la zona (EUCAP Somalia y EU TM Somalia) y el apoyo a la UE como herramienta diplomática en los países del entorno. Pero estos nuevos retos no pueden hacer que nos olvidemos de cómo nace la operación, porque, como ya he indicado, la piratería puede volver a resurgir y el incidente del Al-Meraj 1, junto a otros incidentes de seguridad en la zona, son serios indicativos de esta afirmación. Es importante nunca bajar la guardia.

-¿Y hasta dónde se puede llegar? Es decir, detenciones, poner en manos de la justicia... ¿cuál es el margen de acción de las unidades en zona y la misión en general?

-Un rasgo diferenciador de esta operación con el resto es su capacidad para poner ante la justicia los sospechosos de cometer actos de piratería. Gracias a acuerdos con países como Seychelles y Kenia, es posible iniciar el proceso de enjuiciamiento a estos sospechosos y con las máximas garantías legales. También se están llegando a acuerdos con países como Seychelles para poder enjuiciar a los sospechosos detenidos por narcotráfico. Todo ello genera un gran efecto disuasoria para las mafias, ya que las consecuencias judiciales son reales y pueden llegar a ser muy severas. En cuanto al marco legal de actuación de la operación, este es muy robusto. EUNAVFOR se basa en las Resoluciones del Consejo de la Unión Europea, que a su vez están se basan en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional.

-¿Cómo explicaría la importancia de la seguridad en esa zona del Cuerno de África para España?

-La Operación Atalanta forma parte del compromiso adquirido por España, bajo bandera de la Unión Europea, en su lucha por mantener la seguridad en las aguas del Golfo de Adén y Oeste del Océano Índico, protegiendo a los barcos del Programa Mundial de Alimentos y el manteniendo la seguridad del tráfico marítimo vulnerable. El cuerno de África es una zona de interés global. En un mundo interconectado, globalizado, cualquier incidente en esta zona de interés estratégico repercute seriamente en el resto del mundo. Hechos como el bloqueo del canal de Suez por el buque Ever Given en marzo de 2021 dan muestra de ello.

-En estos años, ¿cuáles han sido los hitos principales de la participación de los buques españoles y de la Armada?

-Entre las actuaciones españolas destacadas está el envío de una fragata para proteger la flora atunera durante el secuestro del pesquero vasco Alakrana el 2 de octubre de 2009. En 2011, España asume el mando de la fuerza de la Operación Atalanta, el capitán de navío Jorge Manso Revilla toma el relevo de la misión embarcando en el buque de aprovisionamiento de combate Patiño y durante el despliegue el fue atacado por piratas que fueron capturados y enviados desde Yibuti a España para su enjuiciamiento. También cabe destacar la liberación de la ciudadana francesa Evelyne Colombo el 10 de septiembre de ese mismo año, con la participación del buque de asalto anfibio Galicia y las fuerzas especiales de la Armada. Y por último, me gustaría resaltar la excelente labor del buque Victoria en el reciente incidente de piratería sobre el pesquero Al-Meraj 1 que ha permitido a las fuerzas policiales somalíes actuar sobre los sospechosos y liberar a la tripulación al pesquero sin bajas.

España es el país que contribuye con más efectivos a la Operación Atalanta, con 350 militares aproximadamente. Aporta un buque de guerra que actualmente es la fragata Victoria, que cuenta con un helicóptero embarcado más una Unidad de Vehículo Aéreo no tripulado y un equipo de operaciones especiales embarcado en algunas épocas del año. Por otro lado, está el Destacamento Orión en Yibuti, que puede contar con un avión de reconocimiento y vigilancia marítima y aproximadamente 20 militares del Ejército del Aire y del Espacio además de Personal en la Unidad de Apoyo Logístico para la Operación desplegada en Yibuti (Yibuti). También son altamente importantes los cuatro oficiales de enlace españoles localizados en Mogadiscio (Somalia), Manama (Bahréin), Bruselas (Bélgica) y Puerto Victoria (Islas Seychelles).

-La operación se dirige además desde Rota, ¿qué ha supuesto este cambio a la base gaditana y cuál es el balance actual?

-El balance es muy positivo. Desde que en marzo de 2019 el cuartel general se trasladara desde Northwood, Reino Unido, a la base naval de Rota, España ha puesto de manifiesto su capacidad para liderar una Operación de la magnitud de Atalanta, de forma brillante y continuando con el magnífico legado que nos brindó el anterior cuartel general con eficacia.

Operar en la ampliada zona de operaciones, nuevo reto

-Y en este estreno al mando de la ATALANTA, ¿cuáles son los principales retos que afronta?

-Mi principal reto es velar porque se cumpla el mandato vigente de la operación aprobado a finales de 2022 y que sigue las directrices del Comité de Seguridad de la Unión Europea. Entrando más en detalle, algunos retos concretos serían encontrar las sinergias con la Operación AGENOR, otra operación en nuestra área de actuación del mandato y seguir cooperando con ellos; y transferir directamente información sobre toda actividad ilegal detectada, especialmente en lo referente a la pesca ilegal, a las autoridades somalíes pertinentes a través de la oficina de Interpol en Mogadisci. También operar en la recién ampliada en el nuevo mandato zona de operaciones al Mar Rojo. Y finalmente, pero no menos importante, lograr que las naciones sigan aportando los medios que necesita la operación.

-¿Cuál es la situación ahora en los países de la región donde opera Atalanta?

-La situación es segura en la zona en términos generales, pero estamos lejos de llegar a la situación de seguridad deseada, como ya hemos comentado. No ocurría un incidente de este tipo desde el año 2019, pero es una nueva muestra de que la operación está siempre lista para actuar de forma acorde con su mandato y proveer de seguridad marítima a la zona de operaciones. La fragilidad en las arquitecturas de seguridad de países como Somalia y la inestabilidad en países como Sudan y Yemen, son un caldo de cultivo para posibles mafias que aprovecharan cualquier oportunidad para operar. Por otro lado, las intensas colaboraciones con países como Yibuti, Omán y Seychelles y su implicación con la seguridad marítima de la zona, nos hacen ser muy optimistas en nuestra misión de mantener un flujo de la navegación seguro en toda la zona de operaciones.

- ¿Por qué cree que sigue siendo necesaria la misión Atalanta? ¿Le ve un futuro a largo plazo?

-El objetivo final es que los países regionales sean capaces de reaccionar a las amenazas por ellos mismos. Dicho esto, Atalanta estará presente allí siempre que las naciones de la Unión Europea consideren que es necesario y nuestra labor sea importante para proveer de seguridad marítima a los países de la zona de operaciones. Hechos como los recientes nos indican que aún estamos lejos de alcanzar esta meta, pero si estamos mucho más cerca que hace 15 años. La Operación Atalanta estará allí donde se la requiera prestando su labor acorde con el mandato que se le ha sido asignado.