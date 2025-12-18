Yolanda Díaz traslada su apoyo a los trabajadores del aeropuerto de la Base de Rota

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha mantenido este jueves una reunión con el comité de empresa y los trabajadores de tierra del aeropuerto de la Base Naval de Rota para abordar el conflicto laboral que afecta desde hace años a este colectivo.

Según ha indicado Sumar en una nota, a la reunión también han asistido Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo, y Esther Gil de Reboleño, vicepresidenta tercera del Congreso y diputada de Sumar por Cádiz.

La formación apunta que el encuentro se produce en un contexto de "tensión prolongada", ya que "trabajadores y sindicatos han denunciado desde hace años despidos improcedentes, recortes de derechos y vulneraciones de convenios colectivos por parte de la actual empresa concesionaria, Versar Global Solutions Aircraft Services, que gestiona los servicios en el aeropuerto de la Base".

"Hoy damos un paso importante porque el conflicto de la Base Naval de Rota es atendido con la seriedad que merece desde las más altas instancias del Estado. No celebramos un logro, porque el conflicto continúa, pero sí celebramos que por fin estamos en la misma mesa que quienes pueden comprometer soluciones", ha manifestado Gil de Reboleño, que ha asegurado que seguirán "acompañando a la plantilla en cada paso del proceso, con firmeza y exigencia para que se respeten sus derechos y se abra una vía de diálogo real".

GIL DE REBOLEÑO: "EXIGIMOS QUE LA EMPRESA CESE SU ACTITUD ILEGAL"

Por su parte, Yolanda Díaz, según ha señalado Sumar, ha trasladado al personal todo su apoyo político e institucional y ha acordado continuar con el seguimiento del asunto.

En este sentido, ha apuntado que la atención directa del Ministerio de Trabajo "supone un avance significativo para colocar el conflicto en la agenda política y social del Estado, con el compromiso de estudiar medidas que faciliten el diálogo entre las partes".

"Exigimos a la empresa que cese inmediatamente en su actitud autoritaria e ilegal o tendrá que atenerse a las consecuencias", ha advertido Gil de Reboleño, que ha exigido "una actuación inminente de todos los ministerios implicados y, de manera muy especial, del Ministerio de Defensa y de la ministra Margarita Robles".

"En una base militar no se puede tolerar la vulneración continuada de derechos laborales, hay que poner orden y acabar con esta situación de una vez", ha añadido la diputada de Sumar, que ha animado al personal a "continuar con sus reivindicaciones, que saben que cuentan con todo nuestro apoyo", ha concluido Gil de Reboleño.