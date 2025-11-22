El Gobierno de España señala que los conflictos laborales en la Base de Rota son competencia de las empresas contratistas

El Gobierno de España ha señalado que la relación jurídicolaboral de la plantilla que trabaja en el aeropuerto de la Base Naval de Rota "es exclusivamente con la empresa contratista", careciendo de relación laboral con la Fuerzas norteamericanas y con el Ministerio de Defensa y "no afectando a las instalaciones aeroportuarias españolas de la Base, ni al Ministerio de Defensa español".

De esta manera ha dado respuesta escrita el Gobierno a una pregunta registrada por el PP en el Congreso, recogida por Europa Press, sobre el conflicto laboral de los trabajadores españoles del aeropuerto de la Base con la empresa contratista de este servicio, que ha llevado a cabo "despidos contra los trabajadores en huelga".

"El Ministerio de Defensa carece de competencias para involucrarse en el proceso de negociación colectiva, en situaciones de conflicto laboral o en relación con medidas disciplinarias o despidos adoptados en ese ámbito laboral", ha traslado el Ejecutivo central.

Además, ha señalado que el Jefe de las Fuerzas de Estados Unidos en la Base, responsable del funcionamiento y de la seguridad de las instalaciones de uso exclusivo norteamericano, "no ha informado al Ministerio de Defensa de que se hayan producido problemas de seguridad o fallos de funcionamiento, derivados de la situación laboral de los trabajadores" de Versar Global Solutions Aircraft Services, conocida anteriormente como Louis Berger.

Por último, ha añadido que las competencias en materia de ejecución de la legislación laboral en el conflicto de referencia "las ostenta la Junta de Andalucía" y, por lo tanto, "es a los órganos dependientes de dicha comunidad autónoma a los que corresponde ejercer las funciones que en cada caso proceda en relación con dicho conflicto".