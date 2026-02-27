Yolanda Aldón impulsa los Premios de Comunicación VejerinLove en Vejer de la Frontera

Vejer de la Frontera se prepara para convertirse en un referente del reconocimiento al talento comunicativo y al compromiso social con la creación de los Premios de Comunicación VejerinLove, una iniciativa de Yolanda Aldón que se presentará oficialmente durante la III Pasarela Flamenca VejerinLove.

Estos galardones surgen con el objetivo de destacar a personalidades e instituciones españolas que, a través de la comunicación, refuerzan los valores democráticos y fomentan una sociedad más igualitaria, plural y enriquecedora. La propuesta refleja la profunda vinculación de Aldón con la cultura y el compromiso social desde 1999, año en que comenzó a promover la cultura andaluza en instituciones como el Instituto Cervantes y universidades internacionales, consolidando la proyección global de la identidad y raíces culturales de Cádiz y Andalucía.

“La palabra es la herramienta más poderosa del ser humano”, afirma Aldón, subrayando que estos premios buscan poner en valor la responsabilidad y el impacto social de quienes comunican.

Gala inaugural: fecha y homenajeados

La ceremonia de entrega de los I Premios de Comunicación VejerinLove tendrá lugar el sábado 7 de marzo a las 17:30 horas, en el marco de la programación oficial de la Pasarela Flamenca. La gala será conducida por los periodistas Juan Luis Iglesias y Beatriz Trapote, y contará con la colaboración del Centro de Interpretación de Lengua de Signos Albor, reforzando el compromiso del evento con la inclusión y la accesibilidad universal.

Entre los galardonados de esta primera edición destacan figuras e instituciones del mundo de la prensa, la cultura, el arte y la vida pública, entre ellas:

Antonio Canales , referente internacional del flamenco.

, referente internacional del flamenco. Javier Aroca , analista y comunicador.

, analista y comunicador. Marina Bernal , por su trayectoria en el periodismo social y cultural.

, por su trayectoria en el periodismo social y cultural. Raule , voz emergente del panorama musical actual.

, voz emergente del panorama musical actual. Javier Rodríguez , presidente de la Mancomunidad.

, presidente de la Mancomunidad. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera , por la exposición permanente de más de 20 años dedicada a las muñecas españolas Marín.

, por la exposición permanente de más de 20 años dedicada a las muñecas españolas Marín. Mar Moreno , expresidenta del Parlamento Andaluz y escritora.

, expresidenta del Parlamento Andaluz y escritora. Carlos Cano, a título póstumo, por su legado artístico y compromiso social.

Yolanda Aldón ha contado con el respaldo de destacadas figuras y medios de comunicación nacionales y autonómicos, entre ellos Ana Rosa Quintana, Ramón García, Gloria Santoro, Telemadrid, Canal Sur, Cadena SER, Los 40 y Cadena Dial, consolidando así la relevancia mediática de estos galardones.

Con esta iniciativa, VejerinLove amplía su alcance más allá de la moda flamenca, consolidándose como un espacio donde comunicación, cultura y compromiso social se unen para celebrar a quienes, con su voz y palabra, contribuyen a mejorar la sociedad.