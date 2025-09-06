Vivienda: Cádiz es la segunda capital andaluza más cercana a los valores de la burbuja

El Instituto Nacional de Estadística hacía públicos ayer los datos relativos al mercado inmobiliario, a nivel nacional y autonómico, en el segundo trimestre de 2025. Así, el precio de la vivienda acentuó su subida al 12,7 % interanual en el conjunto del país, el mayor incremento en más de 18 años –desde el primer trimestre de 2007–. Por tipo de vivienda, la de segunda mano se encareció un 12,8 % entre abril y junio, su mayor aumento también desde comienzos de 2007. Por su parte, la nueva lo hizo un 12,1 %. Así, los precios de las viviendas presentaron de abril a junio subidas de dos dígitos en todas las comunidades (de un 13,5% en Andalucía).

Una tendencia que el último informe de TINSA alargaba, de forma general, hasta el pasado mes de agosto, cuando constaba un encarecimiento de casi un 12 % respecto al mismo mes del año pasado, con valores que superaron los máximos de la burbuja.

En el caso de Cádiz, según los últimos datos de los tasadores (correspondiente al segundo trimestre de este año), se contempla un escenario que coloca a la provincia gaditana como la tercera a nivel andaluz que más se acerca a los valores máximos de 2007-08. Así, los gaditanos estamos a -15,1 puntos porcentuales de alcanzar las marcas de antes del estallido. La provincia andaluza que más cerca está de llegar a los valores que llevaron a la crisis del ladrillo es Málaga, a 1,5% de sus máximos; mientras que en segundo lugar se coloca Granada, a 13,1 % puntos porcentuales de los mismos.

Si tomamos el registro de las capitales, Cádiz es la segunda que más se acerca dentro de la comunidad autónoma a los momentos álgidos de la burbuja, a un 10,7 % de los valores de aquel momento. La ciudad gaditana sólo se sitúa así por debajo de Málaga, que ya ha superado las cifras máximas de la burbuja en 9,7 puntos porcentuales. Sevilla, por su parte, se coloca en un 13,3 % por debajo de su tope.

SE DESCARTA UN NUEVO ESTALLIDO

La capital gaditana no es el municipio, sin embargo, que más se aproxima al escenario de 2008 dentro de la provincia. Ese lugar le corresponde a El Puerto de Santa María, que al pasar el ecuador de este año se colocaba a cinco puntos porcentuales de igualar los máximos de su mercado inmobiliario (a un precio medio del metro cuadrado de 2.251 euros).

El resto de las principales localidades gaditanas se mueven en una escala que va del -18,7 % respecto a los valores anteriores al estallido (el caso de Jerez, seguido por Chiclana, con un -18,9%), al -29,8 % que arroja Algeciras, seguida en este caso de cerca por La Línea, a un -28,9 %. San Fernando y Sanlúcar se colocan a un -24.8 y un -19, 6 por ciento, respectivamente.

Cabe recordar, además, que el último informe de los tasadores coronaba a la ciudad de Cádiz como la capital con mayor esfuerzo en la compra de una vivienda: una circunstancia que absorbía el 58,3 % de los ingresos anuales medios sobre un inmueble tipo (según TINSA, el precio del metro cuadrado en la localidad este segundo trimestre rondaba los 2.630 euros). En lo que respecta a los datos del mes de agosto, el portal Idealista indicaba una subida del 3,7 % respecto al mismo periodo de 2024 en la capital gaditana, marcando una media de 3.037 euros el m2.

Tanto desde la plataforma Fotocasa como desde otros sitios especializados se apunta, sin embargo, que aunque a nivel general la perspectiva de subida seguirá acentuándose durante 2025 –sobre todo en las zonas donde la demanda es mayor, como grandes capitales y regiones costeras–, no estamos próximos a una burbuja inmobiliaria. Para los especialistas, las condiciones hipotecarias siguen siendo prudentes, ya que se mantienen dentro de los criterios de solvencia exigidos por el Banco Central Europeo.