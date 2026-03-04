Villamartín albergará en mayo un Congreso Europeo de Turismo Rural con más de 200 ponentes

La mayor feria de turismo en Europa se celebra en estos días en Berlín y allí ha anunciado el Patronato Provincial que el próximo mes de mayo la provincia será sede del próximo Congreso Europeo de Turismo Rural. Concretamente será en Villamartín entre el 6 y el 7 de mayo, con más de 200 ponentes convocados y con las poblaciones cercanas de El Bosque y Prado del Rey como apoyo para el alojamiento de los asistentes al evento.

La zona interior de la provincia acogerá por tanto este congreso para convertise en el epicentro europeo del debate del turismo rural, un espacio de referencia para el análisis y el debate sobre el presente y el futuro de este segmento estratégico.

La directora técnica del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz, Miriam Carrión, ha presentado este evento en el marco de la ITB de Berlín, la feria de viajes líder a nivel mundial. Junto a ella ha estado la directora general de Promoción y Fomento del Turismo y la Hostelería, Gemma del Corral, ya que la Junta de Andalucía también apoya institucionalmente la celebración de estos actos, al igual que EscapadaRural, organizadora del congreso, representada por la responsable de promoción turística, Alejandra Torent.

Según anuncian Junta y Diputación, Villamartín acogerá a alrededor de 200 personas ponentes procedentes de España y Europa, generando un impacto económico local relevante. Carrión ha explicado que para la provincia de Cádiz acoger la XII edición de COETUR es “una oportunidad” para seguir creciendo en el ámbito del turismo rural y mostrar la parte quizá menos conocida del territorio, habitualmente vinculada en el imaginario colectivo de quienes visitan el destino a sus playas.

La directora técnica del Patronato Provincial de Turismo ha remarcado que la provincia de Cádiz es la que más parques naturales alberga en su territorio en España. Ha destacado que los dos espacios naturales que se adentran en el interior —el Parque Natural de Los Alcornocales y el Parque Natural de la Sierra de Grazalema— son los de mayor extensión y constituyen enclaves de alto valor ecológico y paisajístico. Estos espacios naturales favorecen experiencias singulares que expresan la identidad y autenticidad del interior gaditano.

En este contexto, ha señalado que COETUR es “un aliado de máximo nivel” para mostrar estas características diferenciales del interior de la provincia como destino turístico y ha agradecido la apuesta decidida de la Junta de Andalucía para hacer realidad esta oportunidad.

Ejemplo del modelo turístico andaluz

Por su parte, Gemma del Corral ha explicado que el turismo rural es un ejemplo de la esencia del modelo turístico que impulsa Andalucía: un segmento sostenible en todas sus vertientes, con capacidad regenerativa, clave para gestionar la estacionalidad y una palanca de empleo y dinamización económica.

“La provincia se convertirá en epicentro del turismo congresual, un claro ejemplo del turismo que defendemos e impulsamos: un motor de futuro, cohesión y oportunidades para todos los andaluces”, ha señalado la directora general de Promoción y Fomento del Turismo y la Hostelería.

A su juicio, “este congreso supone un paso más en la consolidación de la marca Andalucía como destino para la reflexión, un espacio donde se analizan y se construyen con ambición las respuestas a los desafíos del presente y del futuro. Hoy somos un destino capaz de aunar reflexión y oportunidades para los andaluces a través del gran motor económico regional como es el turismo”.

Asimismo, ha recordado que la actividad turística ha sido esencial en la transformación del territorio, que recibió en 2025 a más de 6,6 millones de turistas. Además, fue la provincia andaluza con mayor gasto medio diario, casi 94 euros por visitante, una cifra que aumentó un 2% respecto al año anterior.

“COETUR llega para confirmar que Andalucía no es solo un destino que se visita, sino también un destino que inspira y decide. Sigamos reforzando el liderazgo de una tierra que se transforma a través del turismo, creando futuro en cada uno de nuestros municipios”, ha concluido.

Un escenario magnífico

Por su parte, la responsable de promoción turística de EscapadaRural, Alejandra Torent, ha señalado que la provincia de Cádiz “es un escenario magnífico para la celebración de COETUR, ya que reúne todos los elementos que resultan de gran atractivo para las personas que buscan un destino auténtico para su próxima escapada rural. Su riqueza de paisajes, diversidad natural, rutas y actividades al aire libre, sus pueblos blancos llenos de historia y tradiciones o su excelente gastronomía son solo algunos de ellos”.

“El próximo mayo, este territorio se convertirá en el epicentro en el que debatiremos sobre el presente y el futuro del sector del turismo rural y aportaremos herramientas y conocimiento a propietarios, agentes del sector e instituciones a través de un completo programa que incluye ponencias, mesas de debate y talleres impartidos por expertos”, añade, y destaca que “todos los asistentes tendrán la oportunidad de conocer este destino de primera mano y también llevaremos a cabo una campaña de promoción dirigida a nuestros más de dos millones de viajeros y más de medio millón de seguidores en redes sociales”.