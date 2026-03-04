La Junta impulsa el turismo de los Pueblos Blancos de la Sierra de Cádiz con una imagen homogénea de sus oficinas de gestión

Un empujón al turismo de interior para contrarrestar los daños ocasionados por los recientes temporales en la Sierra de Cádiz. Con ese objetivo principal la Junta de Andalucía a través de su Consejería de Turismo y Andalucía Exterior ha publicado este miércoles en el BOJA la subvenciones para desarrollar una imagen homogénea de las oficinas de gestión turística de los Pueblos Blancos de la Sierra de Cádiz, una de las comarcas más afectadas por las borrascas de este invierno y que han dañado infraestructuras y provocado pérdidas en inmuebles, negocios, el campo y otras tantas actividades de la zona.

Con estas ayudas los municipios insertos en este territorio gaditano podrán crear o modernizar sus Unidades de Gestión Turística Integrada (UGTI), creando una imagen común y estándares homogéneos de servicio, condición indispensable para alcanzar la eficacia y la cohesión territorial perseguidas, según la argumentación de la Junta para la publicación de estas subvenciones.

El diagnóstico realizado por el departamento de Turismo, mediante la Dirección General de Promoción y Fomento del Turismo y la Hostelería, se basa en que la marca turística colectiva ya existente de Pueblos Blancos de la Sierra de Cádiz necesita de una seña común y estratégica. Actualmente se presenta de forma disgregada en términos de infraestructura y gestión operativa, señala Disposición general publicada en el BOJA. Por ello, entienden que su potencial para consolidarse como destino turístico integrado y de alta calidad se encuentra limitado ante la carencia de infraestructuras de gestión unificadas.

Defienden que el uso de una imagen corporativa homogénea y estandarizada vendrá a impulsar la calidad del destino turístico, de ahí que se establezca esta línea de subvenciones destinada a la creación, mejora, adecuación y homogeneización de estas unidades de gestión en el marco del plan Meta 2027 de turismo sostenible.

Los municipios de los Pueblos Blancos de la Sierra de Cádiz disponen de un patrimonio natural, cultural, gastronómico y monumental de gran valor, que configura un conjunto de recursos turísticos singulares. Preservar y promover su aprovechamiento de manera sostenible resulta esencial para reforzar la sostenibilidad integral del sector y favorecer un desarrollo equilibrado y cohesionado del territorio andaluz, exponen desde la Junta de Andalucía.

Los diecinueve municipios pertenecientes a la marca Pueblos Blancos de la Sierra de Cádiz, constituye un ámbito territorial de interior con una notable riqueza patrimonial, cultural y natural, y representa un espacio idóneo para equilibrar los flujos turísticos y favorecer el desarrollo sostenible de las zonas rurales. Conforman, además, un destino turístico identificado y reconocido institucionalmente por su continuidad territorial, su homogeneidad paisajística y patrimonial, y por la existencia de la marca que aglutina su promoción y gestión conjunta.

Con este proyecto la intención es transformar una oferta disgregada en términos de infraestructura y gestión operativa, en una red unificada, potenciando la promoción del patrimonio y abordando los retos socioeconómicos del territorio, para lo que es necesario la participación de la totalidad de los municipios que conforman la marca turística.

Otros argumentos que sustentan estas ayudas son los de reducir la estacionalidad de la actividad turística y mejorar la coordinación en la planificación territorial, fomentando la cooperación entre destinos y la vertebración del territorio.

Estas subvenciones se conceden en régimen de concurrencia no competitiva.

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, defiende que con este paso “apostamos de manera clara por el interior de Andalucía, especialmente en un momento en el que, tras los fenómenos meteorológicos recientes, es más necesario que nunca apoyar a nuestros municipios rurales”.

“Esta iniciativa refuerza la cohesión territorial e impulsa la actividad económica local. Supone profesionalizar la gestión del destino, unificar estándares de calidad y fortalecer la marca Pueblos Blancos como producto turístico integrado. Seguimos construyendo un modelo turístico equilibrado, que reparte oportunidades por todo el territorio y que convierte cada rincón de Andalucía en motor de progreso”, concluye el consejero.

Los destinatarios de estas ayudas serán los 19 municipios integrados en la marca turística Pueblos Blancos de la Sierra de Cádiz: Alcalá del Valle, Algar, Algodonales, Arcos de la Frontera, Benaocaz, Bornos, El Bosque, El Gastor, Espera, Grazalema, Olvera, Prado del Rey, Puerto Serrano, Setenil de las Bodegas, Torre Alháquime, Ubrique, Villaluenga del Rosario, Villamartín y Zahara de la Sierra.