Villaluenga del Rosario impulsa un nuevo sendero hacia la Sima del Cacao

El Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario avanza en la creación del Sendero hacia la Sima del Cacao, una nueva infraestructura turística estratégica que refuerza el compromiso del municipio con el turismo sostenible, la protección del entorno natural y el desarrollo turístico de la localidad. Un nuevo sendero que conectará la plaza de toros del municipio con la misma Sima del Cacao, durante un recorrido de aproximadamente un kilómetro y un desnivel cercano a los 330 metros.

Está previsto acondicionar el suelo con piedra caliza y escalones de madera en la zona de mayor inclinación, además de dotarse de señalizacion vertical y bandos de madera a lo largo del recorrido, que alcanzará la Sima del Cacao, ofreciendo unas vistas panorámicas del municipio.

El alcalde de la localidad, Alfonso Moscoso, destaca que el nuevo itinerario permitirá disfrutar, en familia y de manera respetuosa, del privilegiado entorno natural del municipio, invitando a caminar entre paisajes únicos y conectando a vecinos, visitantes y turistas con la extraordinaria riqueza geológica y ambiental que hace del municipio un destino auténtico, mágico e irrepetible en el corazón de la Sierra de Cádiz.

Subraya que el proyecto pone en valor uno de los enclaves naturales más singulares del término municipal, integrando conservación, divulgación y disfrute responsable del patrimonio natural. Además, añade, contribuye a diversificar la oferta turística, fomentar un modelo de turismo accesible y educativo, así como generar nuevas oportunidades económicas ligadas al turismo de naturaleza y al ocio saludable.

El Sendero hacia la Sima del Cacao es "una apuesta decidida por cuidar lo que somos, por acercar nuestro patrimonio natural a vecinos y visitantes de forma responsable y por seguir construyendo un modelo de desarrollo sostenible que genere oportunidades sin perder nuestra esencia".

Moscoso ha querido también destacar el carácter social y familiar de la iniciativa, queremos que este sendero sea un espacio para disfrutar en familia, para aprender a respetar la naturaleza y para sentir orgullo de un entorno único que nos identifica como pueblo.

Villaluenga del Rosario tiene un potencial extraordinario y con el impulso del Sendero hacia la Sima del Cacao, el Ayuntamiento reafirma su apuesta por un crecimiento equilibrado y sostenible, basado en la conservación del patrimonio natural, el fortalecimiento del desarrollo rural y la consolidación de Villaluenga del Rosario como referente del turismo responsable en la provincia de Cádiz, concluye.