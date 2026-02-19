Villaluenga del Rosario, capital europea del queso

La localidad gaditana de Villaluenga del Rosario celebrará este viernes, 20 de febrero, el Encuentro de los Municipios del Queso de Europa, una cita que reunirá a los socios de la Asociación Ruta Europea del Queso. Esta entidad está integrada por ayuntamientos cuyas localidades destacan por la producción quesera, entendiendo el queso como una oportunidad para su desarrollo local a través del fomento de la cultura y del turismo quesero.

Pese a las extraordinarias tormentas registradas durante las últimas semanas, la directiva de la asociación ha querido mantener el encuentro en Villaluenga del Rosario como símbolo de apoyo, fraternidad y solidaridad con la localidad serrana y con toda la zona afectada.

El alcalde de Villaluenga del Rosario, Alfonso Moscoso, ha manifestado que es “un honor y un orgullo” que el municipio sea sede de este encuentro internacional, destacando además la importante oportunidad que supone para promocionar tanto la localidad como la tradición quesera de la Sierra de Cádiz.

En esta edición participarán los representantes municipales de los siguientes municipios miembros: Maó-Mahón (Menorca), Ripoll (Girona), Mancomunidad de Municipios del Norte de Gran Canaria, Fundão (Portugal), Casar de Cáceres, Villaluenga del Rosario (Cádiz), Idiazabal (Gipuzkoa), Serrada (Valladolid), Zamora, Fuentesaúco (Zamora), Aracena (Huelva), Valverde de Leganés (Badajoz), Sierra de Yeguas (Málaga), Montanejos (Castellón), Vilalba (Lugo) y Arzúa (A Coruña).

Asimismo, han solicitado su adhesión a la asociación los municipios de Almudévar (Huesca), Lorca (Murcia), Monesterio (Badajoz), Vilar de Santos (Ourense), Los Cortijos (ciudad Real) y El Carpio de Tajo (Toledo).

El encuentro servirá para reforzar la cooperación entre territorios vinculados a la tradición quesera, intercambiar experiencias y potenciar el turismo gastronómico en torno al queso como elemento cultural y económico.

Villaluenga del Rosario, considerado uno de los referentes queseros del sur de Europa, se convierte así durante estos días en punto de encuentro del sector y escaparate internacional de la producción artesanal.