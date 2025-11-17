Una nueva incidencia en el servicio ferroviario está llevando esta mañana de lunes al traslado de pasajeros en autobús desde la estación de Cádiz hasta Sevilla. Según explicaban los afectados, el Alvia que debía llegar a Cádiz se quedó en Sevilla y los viajeros han sido trasladados a un autobús para llegar hasta su destino. A su vez, los que tenían billete para viajar ahora desde la ciudad hasta la capital también lo harán por carretera hasta la estación sevillana. En InfoAdif se apunta que "una incidencia en la catenaria entre las estaciones de Lora del Río y La Salud (en Sevilla) está provocando retrasos en la líneas del núcleo de cercanías de Sevilla que circulan por ambas estaciones y también en los trenes de media y larga distancia de ancho convencional". Señalan que ya se ha solucionado "por lo que los trenes de las líneas afectadas irán recuperando gradualmente la normalidad en la circulación".