Momento de la cogida a uno de los participantes en el Toro del Gayumbo de Ubrique

Un hombre ha resultado herido de gravedad este domingo en las fiestas del Toro del Gayumbo que se celebran en Ubrique. Los hechos se han producido en la segunda de las sueltas de esta celebración, cuando el herido no ha podido esquivar al toro, recibiendo varias cornadas y quedando tumbado en el suelo del recorrido de la celebración.

La fiesta del Gayumbo, que este domingo ha cumplido 10 ediciones, tiene dos sueltas. La primera se ha producido en torno a las 12.30 horas con el toro Polvoroso; y la segunda ha tenido lugar a las 18.30 horas siendo Mosquetero su protagonista. Ha sido este animal el que ha embestido al participante, que intentó zafarse subiéndose a una ventana.

Al pasar por su lado el toro enganchó al hombre, que fruto del impactó cayó sobre la acera, donde recibió nuevas embestidas de Mosquetero, siendo atendido en los primeros instantes por otros participantes para ser posteriormente trasladado por los servicios sanitarios en un visible estado de gravedad.