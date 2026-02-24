Continúa el juicio por el crimen machista de Eva Aza en El Puerto
Segunda sesión del juicio con jurado en la Audiencia Provincial de Cádiz
La Audiencia Provincial de Cádiz acoge la segunda sesión del juicio con jurado por el crimen machista de Eva Aza, una enfermera de 46 años de edad que murió el 8 de enero de 2023 en El Puerto a manos de la que entonces era su pareja, el acusado J.C. Los miembros del jurado tendrán que decidir a lo largo de las ocho sesiones del juicio si el tiro que acabó con su vida fue intencionado y "a bocajarro", como sostienen el fiscal, la familia de la víctima -que ejerce la acusación particular- y la Junta de Andalucía -que ostenta la acusación popular-, o si por el contrario fue accidental, como asegura la defensa del procesado.