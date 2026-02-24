La Audiencia Provincial de Cádiz acoge la segunda sesión del juicio con jurado por el crimen machista de Eva Aza, una enfermera de 46 años de edad que murió el 8 de enero de 2023 en El Puerto a manos de la que entonces era su pareja, el acusado J.C. Los miembros del jurado tendrán que decidir a lo largo de las ocho sesiones del juicio si el tiro que acabó con su vida fue intencionado y "a bocajarro", como sostienen el fiscal, la familia de la víctima -que ejerce la acusación particular- y la Junta de Andalucía -que ostenta la acusación popular-, o si por el contrario fue accidental, como asegura la defensa del procesado.