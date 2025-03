Los veterinarios de Cádiz protestan por una ley animal que retrasa la administración de antibióticos

“Por la derogación del RD 666/2023. Por una ley del medicamento que permita dispensar como en el resto de Europa” ha sido el lema de la cita que ha reunido en Madrid a veterinarios de todo el país, incluidos de la provincia de Cádiz, ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Unas protestas que tienen su origen en el rechazo al Real Decreto 666/2023, que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios y que obliga a comunicar el uso de antibióticos en pequeños animales a Presvet.

A su vez y en señal de protesta y apoyo a la manifestación, los centros veterinarios cerraron sus instalaciones el pasado miércoles, exponiendo mediante cartelería el conflicto al que se enfrentan, para trasladar también así el mensaje a la sociedad.

En el manifiesto, los profesionales destacaron algunos de los puntos considerados como “críticos” de la legislación actual y en la que se ha reivindicado que la labor del veterinario es esencial para la salud animal y la salud pública. “Todos los centros veterinarios son centros sanitarios. Sin embargo, la legislación vigente ignora la realidad veterinaria y obstaculiza nuestra labor. Cada especie animal tiene necesidades específicas, pero la normativa impone un sistema único de prescripción sin flexibilidad. Esto limita nuestra capacidad para ofrecer tratamientos adecuados y compromete la recuperación de nuestros pacientes”, han señalado representantes de los colectivos veterinarios.

Manuel Martínez Domínguez, presidente de la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios, señaló por su parte que el Ministerio de Sanidad está haciendo una “dejación de funciones”, pues la veterinaria es una profesión sanitaria. “Estamos hablando de Salud Pública y, por tanto, la salud tiene que ser gestionada por el Ministerio de Sanidad”.

Sebastià Rotger, presidente de Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE), añadió que “no vamos a parar” hasta cumplir estos cuatro requisitos: la derogación del Real Decreto 666/2023; una ley del medicamento que “se ajuste realmente al reglamento europeo”; la reducción del IVA; y la inclusión en Sanidad.

COLVET: "VA CONTRA EL DÍA A DÍA DEL 90% DE EUROPA"

El Colegio Oficial de Veterinarios de Cádiz (Colvet) ha querido también destacar algunas imprecisiones al hilo de las declaraciones a los medios de comunicación de Valentín Almansa, Director General de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en las que se afirmaba que “...si no hay ningún antibiótico eficaz dentro de los que están autorizados a diagnosticar, pueden recetar otro de otra especie e incluso podría llegar a la decisión hasta a recetar un antibiótico para humanos, por lo que tiene mucha capacidad de elección", así como que “los antibióticos del tipo A y B son las últimas balas disponibles, y que en un caso de emergencia, el veterinario puede recetar un antibiótico A y B sin ningún problema”. La realidad, señalan desde el Colegio provincial, es que "los antibióticos del grupo A no se pueden usar en animales de producción y algunos antibióticos del grupo A no se pueden usar en animales de compañía, sino que su uso está restringido a humanos. Para la prescripción del resto del señalado grupo A tendría que contarse con una justificación muy excepcional".

"Por otro lado -continúan los veterinarios-, los del grupo B tampoco pueden usarse sin una prueba de sensibilidad a esos antibióticos, restricción que no se da en medicina humana, para la que pueden prescribirse por parte de un médico sin estas limitaciones. Por esto, no son del todo ciertas las declaraciones de Valentín Almansa".

"Lo más incongruente que postula el director general -concluyen- es que todo esto viene de un reglamento europeo, pero está mal aplicado en el RD 666. También oculta que ese Reglamento de 2019 autoriza al veterinario a proporcionar los tratamientos completos a los animales a los que trata, realidad imperante en la actualidad del 90% del resto de Europa".