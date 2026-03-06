Vejer, municipio cardioprotegido: el Ayuntamiento instala ocho desfibriladores en puntos clave de la localidad

El Ayuntamiento de Vejer, a través de la Delegación de Salud que coordina la concejala Dolores de Melo, ha impulsado la instalación de ocho equipos completos de desfibriladores externos DEA en distintos puntos del municipio, una actuación que permite que Vejer se integre en la red de municipios cardioprotegidos de Andalucía.

Esta iniciativa, desarrollada con la colaboración técnica y sanitaria de la entidad especializada Suma una Vida, tiene como objetivo mejorar la capacidad de respuesta ante posibles paradas cardiorrespiratorias en espacios públicos. Los dispositivos instalados cuentan con desfibrilador externo, vitrina con sistema de alarma y asistente para la reanimación cardiopulmonar (RCP), facilitando una intervención rápida hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Los equipos se han distribuido estratégicamente en distintos puntos del municipio para garantizar una mayor cobertura. En concreto, se han instalado en la fachada del Ayuntamiento, la fachada del Edificio Horizonte, el colegio de El Palmar, el colegio de La Muela, el colegio Los Molinos, el colegio Los Naveros, la Piscina Municipal y en la Plazuela.

La delegada de Salud, Dolores de Melo, ha señalado que "esta actuación responde a un compromiso que adquirimos y que llevamos al Pleno municipal en septiembre de 2024, y que hoy, por fin es una realidad. Con la instalación de estos desfibriladores damos un paso importante para mejorar la seguridad sanitaria de nuestros espacios públicos y para que Vejer esté mejor preparado ante cualquier emergencia".

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Vejer continúa avanzando en la mejora de la salud pública y la seguridad de la ciudadanía, reforzando además la prevención y la concienciación sobre la importancia de la reanimación cardiopulmonar y el uso de estos dispositivos en situaciones de emergencia.