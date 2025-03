Vecinos de Rota señalan al Ayuntamiento como cómplice de presuntas irregularidades con los chiringuitos

La guerra abierta que se declaró este verano entre los vecinos y un nuevo chiringuito en Rota sigue en vereda meses después. Ya sin actuaciones ni música, el problema ha continuado a raíz del desmontaje de este establecimiento, con licencia de temporada, por que la normativa obliga a dejarlo totalmente desmontado desde el 14 de octubre de 2024, pero tras más de cuatro meses ha sido durante esta última semana cuando el Ayuntamiento ha enterrado la plataforma del local bajo la arena para terminar, supuestamente, el desmontaje.

Tras finalizar la temporada alta de verano, el Ayuntamiento echó la pelota al tejado de la Junta en lo que corresponde a la instalación y permanencia de la estructura del Chiringuito. “Nosotros no podemos poner sanciones por ese motivo porque el montaje y el desmontaje corresponde a la Junta, que es la que posee el dominio público marítimo-terrestre”, afirmó Daniel Manrique, teniente de alcalde y delegado de Urbanismo, el pasado mes de octubre. Sin embargo, la propia Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía niega que el Ayuntamiento no pueda requerir el desmontaje a los chiringuitos. De hecho, desde la Junta aseguran a este diario que ese requerimiento se ha producido, "pues es el Ayuntamiento quien tiene la concesión de ese chiringuito".

Ahora, meses después, el propio Manrique reconoce que ellos sí pueden exigir el desmontaje del chiringuito, excusándose en que no lo han hecho porque este establecimiento había solicitado a la Junta de Andalucía la licencia de permanencia. Además de que, mientras se tramitaba, se les concediera en precario para poder estar instalados hasta que se resolviera. Pero, a finales del 2024, la Junta comunicó al chiringuito que hasta que se resuelva la concesión de la licencia de permanencia tienen que proceder a desmontarlo al estar fuera de su temporada. Según el gobierno local roteño, los titulares del chiringuito procedieron al desmontaje a mitad del mes de enero, cumpliendo con lo resuelto por la Junta. "Si no hubieran procedido al desmontaje tras la comunicación de la administración andaluza, se lo hubiésemos requerido", apunta Manrique.

Pese a ello, los vecinos afirman que pretenden llevar al Consistorio a la Fiscalía por calumnias y falsedades: "Mintieron como bellacos y lo denunciaremos a la Fiscalía. Dijeron que no tenían ninguna competencia pero no es cierto, tienen que hacer cumplir la normativa", afirma una vecina.

Tras acabar la pasada temporada de verano, el chiringuito tapió y cerró con madera, sin llevar a cabo la desinstalación completa. Los vecinos de la zona aclaran que eran muchos los chiringuitos que habían dejado solo la plataforma instalada y que solo dos habían mantenida la estructura intacta. Los mismos vecinos explican que, tras la mencionada comunicación de la Junta a finales de año, todos los establecimientos procedieron a la desinstalación completa de las estructuras y plataformas, menos este, que desmontó la parte de arriba, juntó los tableros laterales de la base, y la metieron bajo el entarimado.

Además, cabe resaltar que la plataforma de este chiringuito se ha llevado meses con cristales rotos, maderas, cajas de botellines y clavos a su alrededor, con el agravante de que se encuentra junto a un parque infantil en la misma playa de la Costilla. Los vecinos han denunciado este peligro público en reiteradas ocasiones pero en ningún momento se ha procedido a la limpieza de la zona.

Chiringuito junto a un parque infantil. / D. C.

Existe un vacío legal por el que, durante los meses en el que la licencia de temporada finaliza y la Junta no había resuelto, el chiringuito siguió con la estructura montada. El Ayuntamiento añade que "nosotros no podemos resolver una petición que se ha hecho a la Junta de Andalucía". "Lo que debe de hacer la Junta es resolver en plazo", reafirma Manrique.

Pese a que el chiringuito quitó las estructuras tras la comunicación de la Administración andaluza, la plataforma ha seguido visible sobre la playa durante semanas. Casualmente, tras intentar comunicar con el Ayuntamiento para tratar este asunto, el pasado martes 26 de febrero seis operarios y maquinaria pública se desplazaron hasta el establecimiento, junto a una funcionaria pública, para enterrar la plataforma con arena. Según la Administración, se trata de una práctica habitual en los chiringuitos que tienen licencia de temporada y permitida por la Junta porque si no "tendrían que estar haciendo actuaciones de saneamiento y abastecimiento que daña el medio ambiente". Además, informan de que este enterramiento de la plataforma lo tiene que realizar la administración pública porque se trata de movimientos de arena, una acción "prohibida para cualquier partícular". El chiringuito próximo a este, con licencia de temporada, también tiene la plataforma enterrada en arena, pese a que organizaciones ecologistas denuncian que se trata de una ilegalidad. El Ayuntamiento se vuelve a lavar las manos: "No sé si será legal o no, es la Junta quien lo autoriza. No conozco la normativa, pero es lo que se ha hecho siempre".

Maquinaria municipal de Rota trabaja para enterrar la plataforma del chiringuito en la arena

En principio, los chiringuitos podrían empezar a montar nuevamente el próximo mes de abril, en apenas mes y medio, para volver a abrir de cara a la temporada de verano. La relación entre este chiringuito en particular y los vecinos de la zona se antoja complicada tras los incidentes del verano pasado. "Hemos hablado con otros chiringuitos y la relación es buena. Con la concesión anterior tampoco tuvimos problemas ni por ruidos, música o desmontaje. Llevamos viviendo aquí toda la vida y nunca ha pasado nada", cuentan. Además, adelantan que la intención de cara a la temporada estival es la de reunirse para crear una plataforma entre todos los bloques. "Como la del Bernabéu en Madrid", pone de ejemplo una vecina.

Ecologistas en Acción apunta a un problema generalizado en Rota

Pese a que esta denuncia viene en concreto por uno de los chiringuitos de la playa de la Costilla, desde Ecologistas en Acción aseguran que no se limita a un solo establecimiento, sino que responden a un problema generalizado de incumplimientos en la ocupación del dominio público marítimo-terrestre. Según la organización, llevan tiempo alertando a la delegación municipal sobre la falta de desmontaje de los chiringuitos una vez finalizada la temporada, una obligación establecida en las resoluciones que regulan estas concesiones. Sin embargo, la respuesta del Ayuntamiento ha sido, según los ecologistas, de total indiferencia. "Las resoluciones están para cumplirse", insisten desde el colectivo, que critica que en lugar de retirar las estructuras, en algunos casos simplemente se cubren con arena, una práctica extendida en más de un chiringuito.

El conflicto legal también se encuentra en los tribunales. Ecologistas en Acción ha recurrido tanto la prórroga de las concesiones de los chiringuitos como la ampliación de su ocupación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Denuncian que los incumplimientos no se limitan a la Ley de Costas y su reglamento, sino también a la ordenanza municipal, que prohíbe el uso de especies exóticas en estos espacios. Además, advierten de que ciertos chiringuitos, en concreto tres, presentan "incidencias graves" por su ubicación en zonas protegidas. En particular, uno de ellos se encuentra en una playa natural y en un área de especial protección como los Corrales de Pesca, mientras que los otros dos están asentados sobre dunas que no reciben carga de arena, lo que agrava su impacto ambiental.