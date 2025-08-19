La Universidad de Cádiz lidera un proyecto europeo para formar a profesionales en construcción sostenible y rehabilitación energética

La Universidad de Cádiz (UCA) se pone a la cabeza de un proyecto europeo que pretende impulsar la especialización y la mejora de competencias de los profesionales en rehabilitación energética de edificios. Junto a la Agencia Andaluza de la Energía, la Universidad de Sevilla y otras cinco organizaciones españolas, la UCA lidera este programa recién aprobado por la Comisión Europea y que cuenta con un prespuesto de 1,56 millones de euros para los próximos tres años, teniendo el próximo mes de octubre como fecha de inicio.

El objetivo de Build Oss es crear y validar un currículo de formación integral que abarque las habilitades técnicas, financieras o legales, así como otro tipo de competencias necesarias para preparar a personal especializado en la rehabilitación energética de edificios. Además, el proyecto incluye la creación de una plataforma que conecte a los profesionales con empresas del sector de la rehabilitación energética y energía renovable.

La Universidad de Cádiz, así como la de Sevilla, se encargará de diseñar este itinerario, integrándolo como programas formativos de ambas instituciones. El responsable de la iniciativa es el profesor Alberto Cerezo, del departamento de Ingeniería mecánica y diseño industrial, que contará con los investigadores Manuel Otero, Andrés Pastor, Magdalena Ramírez y Daniel Sánchez.

El programa que se va a diseñar estará dirigido a una amplia gama de profesionales incluyendo personal técnico, expertos legales y financieros, especialistas en comunicación, personal administrativo, trabajadores sociales o técnicos de salud, seguridad, calidad y medio ambiente. También incluye a los gerentes de las denominadas Ventanillas únicas de rehabilitación energética de edificios, puntos de asesoramiento centralizado para ciudadanos y propietarios interesados en mejorar la eficiencia energética de sus edificios.

Por su parte, la Agencia Andaluza de la Energía va a crear para el proyecto el Build Oss Talent Hub, una plataforma para poner en contacto a empresas y trabajadores del sector. Esta plataforma centralizada podrá vincular a profesionales formados que buscan oportunidades laborales con las empresas de rehabilitación energética y energía renovable, con la posibilidad de hacer prácticas laborales o organizar programas de mentorización.

De este modo, la Agencia elaborará la estrategia para la integración de todos los actores en la plataforma, comenzando por un mapeo de estos, el desarrollo de un plan de participación para los agentes intervinientes y la organización de una serie de talleres y mesas de trabajo. Se pretende así atraer a una nueva generación de profesionales al sector de la construcción, facilitando su conexión con la demanda existente en el mercado, dando una formación complementaria que permita el acceso a este ámbito en crecimiento a profesionales de ramas complementarias o vinculadas, y que permitirá además actualizar los conocimientos de los trabajadores que actualmente desempeñan su labor en la construcción y rehabilitación de edificios.

Además de la las universidades gaditana e hispalense y de la entidad adscrita a la Consejería de Industria, participan en el proyecto enmarcado en el programa europeo Life 2024-CET, la Fundacio Europace, R2M Solution Spain, la Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía (EnerAgen), el Ente Vasco de Gestión de la Energía, y la Asociación de empresas de eficiencia energética, A3E.

El sector de la construcción sostenible

En España, el sector de la construcción sostenible está creciendo a un ritmo de entre un 8 y un 10% anualmente. Si a ello se le suma la necesidad de alcanzar los objetivos climáticos de la Unión Europea, especialmente la reducción de las emisiones de carbono un 55% para 2030, objetivo en el que la rehabilitación energética de edificios tiene un papel central, así como las cada vez más estrictas regulaciones en cuanto a eficiencia energética de los edificios, se explica la creciente demanda de profesionales con el tipo de conocimientos a los que Build Oss pretende dar respuesta.

En Europa, según datos de la Comisión, el 75% del parque edificatorio es ineficiente y entre el 85% y el 95% de estos edificios seguirán existiendo en 2050. Esto supone un desafío para alcanzar la neutralidad climática, ya que el sector de la edificación es el responsable del 40% del consumo de energía y del 36% de las emisiones de CO2 de la Unión Europea.

En España la situación no es muy diferente, correspondiendo a la edificación el 30% del consumo de energía final y el 25% de las emisiones (siendo el 67% de éstos residenciales). Además, casi el 58% de los edificios fueron construidos antes de las primeras regulaciones sobre eficiencia energética, tal y como recoge un informe elaborado por Green Building Council Spain, organización española que promueve la edificación sostenible, circunstancias extrapolables al parque edificatorio andaluz.

De este modo, nuestro país presenta casi 14 millones de viviendas con un enorme déficit de eficiencia energética, según el Consejo General de la Arquitectura Técnica en España, y la posibilidad de mejorar hasta en un 80% la huella energética mediante la rehabilitación. Ante esto, un estudio del Real Instituto Elcano afirma que España es uno de los países comunitarios con un mayor potencial de eficiencia energética en sus edificios, ya que sólo el 0,08% de los edificios están siendo rehabilitados en profundidad cada año, lejos del 3% requerido por la UE.

A esta situación se suma la alta proporción de bloques de pisos en lugar de viviendas unifamiliares, la diversidad climática del país, y un sector de la construcción que está experimentando un crecimiento significativo; características todas ellas que hacen de España y, en particular, de Andalucía por su trayectoria en el desarrollo de proyectos de construcción sostenible, lugares perfectos para convertirse en el banco de pruebas de la rehabilitación energética de edificios, y cuyos resultados pueden ser adaptados y replicados en otros países europeos con el fin de facilitar la transición hacia un parque inmobiliario descarbonizado en toda Europa.