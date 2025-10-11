Las unidades militares de Cádiz que estarán en el desfile del 12 de Octubre

La llegada del NH-90 de la Armada a Rota ha sido uno de los hitos des este año.

Casi 4.000 miembros de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de seguridad desfilarán este domingo en Madrid en el desfile del 12 de Octubre, día de la Fiesta Nacional. Por el Paseo del Prado y Recoletos se verán más de 160 vehículos motorizados, así como 45 aviones y 29 helicópteros, 229 caballos y seis perros, con representación de unidades de la provnicia de Cádiz, donde la Fuerzas Armadas, especialmente la Armada, tienen una amplia presencia con hasta 11.000 militares destinados en las bases y cuarteles gaditanos.

Desde el Ministerio de Defensa han incidido en hitos muy recientes que se han cumplido este año y que también cuentan con participación gaditana como la botadura de la fragata F-111 'Bonifaz' o la puesta a flote del submarino S-82 'Narciso Monturiol', claves en la modernización de una Armada que también ha visto reforzada su capacidad aérea con la llegada de los primeros helicópteros NH-90 a la nueva escuadrilla de la Flotilla de Aeronaves en la Base de Rota y que estarán presente por primera vez en esta conmmemoración.

Según el Ministerio, las Fuerzas Armadas llegan al 12 de octubre "inmersas en una apuesta clara por la profesionalidad y la vanguardia, a fin de continuar ejerciendo como aliado fiable y comprometido con la paz y la seguridad en España y en el mundo". Un compromiso que antes del desfile reconocerá la ministra de Defensa, Margarita Robles, en una videoconferencia con responsables de las misiones internacionales en las que están presentes más de 3.000 militares españoles bajo bandera de la UE, la OTAN y la ONU, en lugares como flanco Este de Europa, Líbano o la operación Atalanta. En estas misiones participan la Infantería de Marina de San Fernando y las fragatas con base en Rota.

El desfile del 12 de octubre y las unidades de Cádiz

Desde la 11:00 horas y presidido por los reyes -se puede ver a través de RTVE- comenzará un desfile donde por primera vez podrá verse la 'Formación Mirlo', que relevará a la legendaria 'Patrulla Águila' al realizar el sobrevuelo con los colores de la enseña nacional en el cielo de Madrid.

La UME además participará con dos compañías, en lugar de la única habitual, con motivo de la celebración de su 20 aniversario y en reconocimiento también a su "excelente trabajo" tras el paso de la dana en la Comunidad Valenciana y en la lucha contra los incendios. Además, en el combate contra el fuego el 43 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio superó durante el mes de agosto las 200.000 horas de vuelo con el despliegue de toda su flota, parte de la cual participará en el desfile aéreo.

Como es habitual y uno de los momentos siempre más esperados será el salto paracaidista frente a la Tribuna Real portando la bandera de España, que efectuarán los componentes de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA). Tras ello comenzará el desfile aéreo, seguido del desfile terrestre.

Esta es la participación de unidades de la provincia de Cádiz: