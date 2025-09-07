Muere un vecino de Ubrique corneado por un toro en las fiestas de la localidad

Un hombre ha fallecido este domingo en Ubrique, tras ser corneado por un toro en las fiestas de la localidad. El hombre fue corneado varias veces cuando intentaba esquivar al segundo toro en las fiestas del Toro del Gayumbo. La víctima es un hombre de unos 57 años de edad, vecino de Ubrique.

El Ayuntamiento ubriqueño ha emitido un comunicado en el que lamentan profundamente el incidente ocurrido durante la celebración del festejo taurino de esta tarde. "Queremos, en primer lugar, trasladar nuestro más sincero pésame y solidaridad a los familiares, amigos y allegados de la persona fallecida. Asimismo, comunicamos que, como muestra de respeto, queda suspendido el espectáculo de fuegos artificiales previsto para esta noche. Además, las banderas de los edificios públicos ondearán mañana a media asta en señal de duelo", informan.

Desde el Ayuntamiento piden también "comprensión, serenidad y colaboración a todos los vecinos, vecinas y visitantes, recordando que la mejor forma de mostrar apoyo es desde la prudencia y el respeto. Ubrique siempre se ha caracterizado por su unidad en los momentos difíciles. Hoy, más que nunca, debemos demostrarlo", concluye el comunicado.

Este lunes, 8 de septiembre, se celebra la festividad de la Patrona, Nuestra Señora de los Remedios, una festividad que estará marcada por la jornada de luto que se ha declarado tras el triste suceso.

La fiesta del Gayumbo, que este domingo ha cumplido 10 ediciones, ha tenido este domingo dos sueltas. La primera se produjo sobre las 12.30 horas y la segunda fue a las 18.30 horas con la suelta del toro Mosquetero, que ha sido el que ha embestido al hombre que finalmente ha fallecido.