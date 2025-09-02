Ubrique coordina la Junta de Seguridad de cara a la feria y la suelta del toro

El Ayuntamiento de Ubrique celebra la Junta Local de Seguridad para preparar los dispositivos de cara a la feria, que se celebrará del 9 al 13 de septiembre, y otros actos con motivo de la festividad de la patrona Nuestra Señora de los Remedios o la suelta del toro. En la Junta Local de Seguridad se abordaron los principales aspectos del plan para desarrollar los eventos que tendrán lugar en los próximos días.

La reunión estuvo presidida por el alcalde Mario Casillas, con la participación de la Corporación municipal, de la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, además del comandante de la Guardia Civil, José Luis Blasco. También acudieron agentes de Bomberos y Policía Local, junto a miembros de Protección Civil, representantes sanitarios, Básica, y la asociación Toro del Gayumbo.

Así, en el calendario festivo se organiza los actos del 4 de septiembre con los San Sebastianes y los del 6 de septiembre, con el Concurso de Pintura Rápida ‘Pedro Lobato Hoyos’. Para el día 7 de septiembre, está prevista la suelta del Toro del Gayumbo y fuegos artificiales. Uno de los días grande es el 8 de septiembre, con la procesión de la Virgen de los Remedios. Y ya desde el 9 al 13 de septiembre se desarrolla la feria. El Consistorio informa de que, por primera vez, el plan de seguridad recibe una denominación oficial: FUS 2025 (Feria de Ubrique Segura), con el objetivo de garantizar el buen desarrollo de estas celebraciones.

El Ayuntamiento agradeció a la Junta de Seguridad el esfuerzo conjunto para asegurar “unas fiestas con protocolos de actuación claros”. Y añadió que “la Guardia Civil adelantó que Ubrique se encuentra entre los pueblos más seguros del territorio, con una tasa de criminalidad en torno al 17%, frente a la media nacional”, que supera el 40%.