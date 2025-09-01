El Bosque celebra los 210 años de su independencia como Villa

El municipio cumplió este lunes 210 años desde que se proclamó su independencia. Fue en el año 1815 cuando se concedía el título de Villa al pueblo como reconocimiento al heroísmo de sus vecinos y vecinas, los primeros andaluces que se levantaron contra las tropas de Napoleón en la invasión francesa al territorio español. Para conmemorar esta fecha especial, el Ayuntamiento bosqueño y la Asociación Histórico Cultural Villa de El Bosque celebraron un acto institucional en la Diputación, presidido por la presidenta Almudena Martínez. En el mismo, estuvieron presentes también el vicepresidente primero de la Diputación, Juancho Ortiz; los diputados provinciales Antonio Aragón e Ignacio Trujillo; el alcalde Rubén Corrales; varios exalcaldes del municipio y miembros de la actual Corporación local.

Almudena Martínez dio la bienvenida a los asistentes a una cita en la que no sólo se quiso rendir homenaje a los bosqueños que lucharon por su pueblo hace más de dos siglos, sino también a todos los que mantienen viva la memoria y transmiten su historia a los más jóvenes. En ese sentido, agradeció la labor que hacen en la Asociación Histórico Cultural Villa de El Bosque, que cada año lleva a cabo la recreación histórica del municipio.

La presidenta de la Diputación destacó que El Bosque es “referente en cuanto a turismo medioambiental de calidad, al igual que para la agricultura, la ganadería y la gastronomía, con productos tan valorados como el queso payoyo”. Por su parte, el alcalde de El Bosque, Rubén Corrales, reivindicó el “espíritu de unidad” que tradicionalmente ha imperado entre los bosqueños, como atestigua la presencia en el acto de la Diputación del exalcalde Antonio Ramírez y las exalcaldesas Inmaculada Gil y Pilar García.

Corrales ensalzó el trabajo de los voluntarios por hacer crecer la recreación histórica de El Bosque, que se volverá a celebrar a finales de noviembre y que en su nueva edición llegará con importantes novedades, como la organización de talleres de costura o de elaboración de cómics, ha avanzado. En el acto, se leyó la real Cédula por la que se concedía el título de Villa a la localidad de El Bosque, dándole su independencia.