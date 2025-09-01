Isabel Posada Domínguez gana el Concurso Nacional de Cante por Serranas de Prado del Rey

La XLIX edición del Concurso Nacional de Cante por Serranas ha tenido como ganadora a Isabel Posada Domínguez, de Chiclana de la Frontera. Ganó con una serrana con final de María Borrico que destacó por su brillantez y fuerza, emocionando al jurado y al público asistente. Ya en el cante libre interpretó una granaína muy equilibrada entre los agudos y los graves controlando su potencia vocal.

El segundo premio del Cante por Serranas fue Pablo Coronilla Padilla (Pablo Padilla), de Jerez de la Frontera, que cantó una serrana, según el jurado, bien medida y técnicamente notable mostrando un dominio del desarrollo de un cante tan complejo con una voz muy propia para este canto. En el cante libre hizo una soleá de Alcalá llena de solemnidad y buen gusto.

El premio ‘Juan Nadales’ al cante libre fue para Luis Guerrero Navarro (El Meinato), de Arcos de la Frontera, con una soleá, bien templada y redondo en los cambios usando muy bien los silencios para generar emoción en el público con una riqueza de estilos. Realizó también una buena interpretación de la serrana en sus formas más clásicas.

Los accésits fueron para Francisco Javier García Gómez (Javi de Padilla), de Cádiz, que con su voz muy particular por el brillo y lirismo, controló el desarrollo de un cante tan árido por la serrana paseándose por los bajos y altos adecuadamente. También realizó una interpretación bien ajustada en las petenera clásicas esforzándose por llegar a una voz natural en la ejecución y José Manuel González Perea (El Chiclanero), de Chiclana de la Frontera, que interpretó una serrana bien mecida y medida y en el cante libre realizó unos cabales dominando un cante poco habitual que viene a complicar la dificultad en la interpretación en los finales por seguiriya.

El Festival de la Serrana tuvo un cartel de lujo que reunió a tres voces cargadas de sentimiento: Jesús Méndez, Rocío Luna e Isabel Posada, ganadora de la XLIX edición del Concurso Nacional de Cante por Serranas.