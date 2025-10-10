El turismo rural en Cádiz tiene más de la mitad de sus plazas reservadas de cara al puente

La provincia de Cádiz cuenta con más de la mitad de las plazas de sus alojamientos rurales reservadas de cara al puente del Pilar, el primero de los tres que se encadenan durante el otoño. Así, este tipo de establecimiento alcanza el 56, 2% de la previsión, la más alta de la comunidad autónoma. Por detrás se sitúa la provincia de Jaén, con un 50,2% de reservas. El grado de ocupación en los alojamientos rurales de Andalucía será del 43,5%.

Aun así, a nivel general, el informe de previsiones elaborado por la Oficina del Dato de la Empresa Pública de Turismo y Deporte de Andalucía destaca las ocupaciones previstas en Málaga, Sevilla y Córdoba, todas superiores al 81%. Para el resto de provincias, se prevén que alcancen más del 70% de ocupación durante la festividad del 12 de octubre, una cifra que previsiblemente aumentará ante las reservas de última hora. De hecho, los establecimientos hoteleros de Andalucía prevén superar el grado de ocupación del 77,4% en el próximo puente de octubre --del viernes 10 de octubre al domingo 12 de octubre--, una fecha en la que la región recibirá más de 1.170 vuelos con 210.000 asientos.

En cuanto a la percepción de los empresarios, el 83,6% de los empresarios andaluces afirman que los resultados serán iguales o mejores a los registrados en el puente del 12 de octubre de años anteriores.

Respecto a las viviendas de uso turístico (VUT), el grado de ocupación esperado para el puente será del 48,3%. En el análisis de las provincias andaluzas, es en Sevilla donde se prevé que se alcancen la ocupación más elevada, un 77,2%, seguida de Córdoba donde se estima que se ocuparan el 72,7% de las plazas de VUT ofertadas.

Por último, sobre los aeropuertos andaluces, Andalucía recibirá un total de 1.173 vuelos, lo que supone un aumento del 5,9% respecto al mismo período del año anterior. Se ofertarán así más de 210.000 asientos, un 6,2% más que en 2024. Destaca la oferta nacional con más de 59.570 plazas, junto a las llegadas del Reino Unido (43.800) y Alemania (15.690).