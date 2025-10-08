Cádiz capital superó con creces las previsiones de ocupación hotelera en septiembre

Una mujer sale de uno de los hoteles de la ciudad en uno de estos últimos días.

Las buenas sensaciones acopiadas en la hostelería en septiembre en la capital se han visto reflejadas también en el sector hotelero. La ocupación ha llegado al 92,08 por ciento, superando muy ligeramente a la obtenida en 2024, que fue del 92,07. “Esto significa un lleno técnico en todo el mes”, apunta Antonio de María, presidente de Horeca.

Pero la satisfacción se incrementa si tenemos en cuenta el manejo de datos de Horeca, que contaba para este septiembre con una previsión de ocupación del 82,28 por ciento.

La capital solo ha sido superada por Chiclana, Conil y Sanlúcar. A nivel provincial se ha producido en total un aumento de ocupación con respecto a septiembre de 2024, pasando del 85,30 al 88,43 de este año.

En julio, las pernoctaciones subieron en la capital más de dos puntos

Cádiz también incrementó la ocupación de camas hoteleras en julio, alcanzando el 89,44% y superando al conteo del mismo mes en 2024, que llegó al 87,26. En ese mes, la capital superó a localidades como Rota, Chipiona y Sanlúcar, quedando por debajo de Chiclana, Conil y Zahara de los Atunes. En total, en julio, la provincia pasó de un 86,26 de ocupación en julio de 2024 a un 88,52 en 2025.

De los tres meses veraniegos, agosto es el único que no ha traído más ocupación a la capital, aunque la diferencia en negativo ha sido mínima: 94,15 en 2024 y 93,77 en 2025. En agosto, la ciudad fue superada por Conil, Rota y Zahara, quedando muy ligeramente por encima de Chiclana. En este mes la provincia también ocupó sus habitaciones al alza, pasando de un 91,58 por ciento de ocupación en 2024 al 92,15 de este verano.